Tây Ban Nha loại Uruguay khỏi World Cup 2026

Tây Ban Nha giữ sạch lưới cả ba trận vòng bảng, đi tiếp với vị trí nhất bảng H, sẽ gặp đội nhì bảng J ở vòng 1/16 trên sân Los Angeles. Cũng ở bảng H, Cape Verde cầm hòa Arab Saudi để đi tiếp với vị trí nhì bảng H, sau ba trận toàn hòa. Uruguay dừng bước ở vị trí thứ ba, với hai điểm. Đại diện châu Á cũng có hai điểm ở bảng này, nhưng chỉ đứng cuối do kém Uruguay hiệu số bàn thắng bại.

Lần đầu trong lịch sử World Cup, Uruguay dừng bước ngay vòng bảng ở hai kỳ liên tiếp góp mặt. Đại diện Nam Mỹ thậm chí khép lại trận đấu bằng một thẻ đỏ trực tiếp của Agustin Canobbio.

Alex Baena ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trong trận gặp Uruguay ở lượt cuối bảng H World Cup 2026 trên sân Guadalajara, Mexico ngày 26/6. Ảnh: AP

Uruguay vào trận với áp lực phải thắng để nắm quyền tự quyết đi tiếp, nhưng họ nhanh chóng bị Tây Ban Nha đẩy vào thế chống đỡ. Đoàn quân Luis de la Fuente giữ bóng gần 70% trong 15 phút đầu, liên tục triển khai các pha phối hợp ngắn và tìm cách đưa bóng tới Lamine Yamal, cầu thủ được kỳ vọng tạo khác biệt. Dù vậy, ngôi sao 18 tuổi luôn bị ít nhất hai cầu thủ đối phương theo sát.

Maxi Araujo kéo áo Lamine Yamal trong trận Uruguay gặp Tây Ban Nha ở lượt cuối bảng H World Cup 2026 trên sân Guadalajara, Mexico ngày 26/6. Ảnh: AP

Trong khi Tây Ban Nha kiểm soát thế trận, Uruguay chỉ có một cơ hội đáng kể. Phút 27, Darwin Nunez cướp bóng từ Rodri rồi dẫn bóng phản công. Tuy nhiên, tiền đạo này không có đồng đội hỗ trợ và chỉ sút nhẹ đúng vị trí của thủ môn Unai Simon. Đây cũng là trận thứ 11 liên tiếp Nunez đá chính cho Uruguay mà không ghi bàn.

Sức ép của Tây Ban Nha được đền đáp ở phút 42. Hậu vệ phải Marcos Llorente tạt sệt, để Alex Baena xoay người sút chìm chéo góc. Thủ môn 40 tuổi Fernando Muslera chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua, khiến Uruguay phải trả giá. "Muslera mắc sai lầm nghiêm trọng", cựu tiền vệ Scotland Charlie Adam nói trên BBC Radio 5 Live.

Khó khăn tiếp tục chồng chất với Uruguay khi Manuel Ugarte dính chấn thương đầu gối cuối hiệp một và phải rời sân bằng cáng. Ngay đầu hiệp hai, HLV Marcelo Bielsa thay luôn Muslera bằng Sergio Rochet sau sai lầm dẫn đến bàn thua. Trong trận 19 tại World Cup cho Uruguay, Muslera gần như trực tiếp khiến đội nhà bị loại. Đây cũng có thể là trận đấu cuối cùng của thủ thành 40 tuổi cho đội tuyển.

Uruguay chơi rát hơn trong hiệp hai, nhằm khiến Tây Ban Nha chùn chân. Dù liên tục bị phạm lỗi, Yamal vẫn là điểm sáng trên hàng công Tây Ban Nha. Phút 63, cầu thủ 18 tuổi thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Dani Olmo dứt điểm, nhưng tiền vệ này lại sút vọt xà.

Yamal được rút ra nghỉ ở phút 76 nhằm đảm bảo thể lực cho vòng knock-out. Anh khép lại trận đấu mà không thể trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kể từ Pele ghi bàn trong hai trận World Cup liên tiếp. Người vào thay Yamal là Ferran Torres suýt nhân đôi cách biệt chỉ 10 phút sau khi xuất hiện. Sau pha bật tường đẹp mắt cùng Fabian Ruiz, tiền đạo thuộc biên chế Barca thoát xuống đối mặt thủ môn Rochet. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại dội mép trên xà ngang. Đây là lần thứ hai Torres sút trúng xà tại World Cup 2026, sau tình huống tương tự ở trận gặp Cape Verde.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực tuyệt vọng của Uruguay. Đội bóng Nam Mỹ đòi hưởng phạt đền sau một pha va chạm trong cấm địa, nhưng trọng tài xác định cầu thủ Uruguay chủ động tạo va chạm nên không thổi phạt.

Trọng tài Ismail Elfath rút thẻ đỏ với Agustin Canobbio của Uruguay trong trận gặp Tây Ban Nha ở lượt cuối bảng H World Cup 2026 trên sân Guadalajara, Mexico ngày 26/6. Ảnh: AP

Bi kịch của Uruguay khép lại ở phút bù giờ. Canobbio lao vào Pau Cubarsi bằng gầm giày và bị truất quyền thi đấu. Sau khi nhận thẻ đỏ, cầu thủ này còn túm áo trọng tài để phản ứng, tạo nên hình ảnh không đẹp trong ngày Uruguay nói lời chia tay giải đấu.

Chiến thắng tối thiểu giúp Tây Ban Nha kết thúc vòng bảng với 7 điểm qua ba trận. Đối thủ của họ ở vòng 1/16 là Áo hoặc Algeria. Cùng nhánh tới chung kết của Tây Ban Nha còn có Pháp, Đức và Hà Lan. Trong khi đó, nhánh còn lại đã có Argentina, Brazil và nhiều khả năng là Anh.