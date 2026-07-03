Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ mua nông sản Mỹ

Nông sản Mỹ được bày bán tại một siêu thị ở tại trung tâm thủ đô Washington DC. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn lời ông Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với truyền hình địa phương: "Họ không kiếm được tiền, vì vậy chúng ta sẽ lấy đi một phần tiền của họ và bán hàng cho họ. Họ cần lương thực, cần ngô, lúa mì, đậu tương và sẽ chỉ có nông dân Mỹ cung cấp những mặt hàng này".

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati nói với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran “không có nghĩa vụ phải mua nguyên liệu đầu vào nông nghiệp từ Mỹ".

Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày 2/7, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang đạt tiến triển, đồng thời khẳng định ông tin rằng Tehran đã "đồng ý với gần như mọi thứ mà chúng tôi cần".

Tổng thống Mỹ cũng bảo vệ quyết định phát động chiến dịch quân sự chung với Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Ông Trump cho rằng đây là "quá trình loại bỏ năng lực hạt nhân của Iran". Ông Trump bổ sung rằng chiến sự diễn ra trong khoảng 4 tháng là tương đối ngắn nếu so với những cuộc xung đột kéo dài mà Mỹ từng tham gia trước đây.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy, ngày 2/7, các bên trung gian hòa giải cho biết vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức sau lễ tang cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. Thông tin này được đưa ra sau thảo luận gián tiếp giữa các đại diện cấp cao của Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) ngày 1/7, với vai trò trung gian của nước chủ nhà và Pakistan.

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Trước đó, vào ngày 30/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.