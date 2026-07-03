Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ mua nông sản Mỹ

Tổng thống Donald Trump vào ngày 2/7 cho biết Iran sẽ mua nông sản của Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt chiến sự.
Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn lời ông Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với truyền hình địa phương: "Họ không kiếm được tiền, vì vậy chúng ta sẽ lấy đi một phần tiền của họ và bán hàng cho họ. Họ cần lương thực, cần ngô, lúa mì, đậu tương và sẽ chỉ có nông dân Mỹ cung cấp những mặt hàng này".
Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati nói với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran “không có nghĩa vụ phải mua nguyên liệu đầu vào nông nghiệp từ Mỹ".
Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày 2/7, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang đạt tiến triển, đồng thời khẳng định ông tin rằng Tehran đã "đồng ý với gần như mọi thứ mà chúng tôi cần".
Tổng thống Mỹ cũng bảo vệ quyết định phát động chiến dịch quân sự chung với Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Ông Trump cho rằng đây là "quá trình loại bỏ năng lực hạt nhân của Iran". Ông Trump bổ sung rằng chiến sự diễn ra trong khoảng 4 tháng là tương đối ngắn nếu so với những cuộc xung đột kéo dài mà Mỹ từng tham gia trước đây.
Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy, ngày 2/7, các bên trung gian hòa giải cho biết vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức sau lễ tang cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. Thông tin này được đưa ra sau thảo luận gián tiếp giữa các đại diện cấp cao của Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) ngày 1/7, với vai trò trung gian của nước chủ nhà và Pakistan.
Trước đó, vào ngày 30/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tình hình an ninh tại các tỉnh cực Nam của Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi 2 du khách người Malaysia bị thương trong một vụ nổ bom ven đường ở tỉnh Narathiwat, chỉ ít ngày sau loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm xăng và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.
Lãnh đạo Ban quản lý kênh đào Suez của Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez trong năm tài khóa 2025-2026 tăng rất mạnh, đạt 4,67 tỷ USD. Nguyên nhân là bởi lượng tàu và hàng hóa lưu thông qua tuyến Biển Đỏ gia tăng.
Ngoại trưởng Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua eo biển Hormuz bằng thiết bị bay không người lái.
Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Venezuela đang chạy đua với thời gian để cứu hàng trăm người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập sau 2 trận động đất mạnh xảy ra ngày 24/6 khiến ít nhất 188 người thiệt mạng và 1.520 người bị thương.
Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.