Iran tấn công 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ bị tập kích là ở Kuwait và Bahrain. Đây là đòn giáng trả việc không quân Mỹ tấn công vào Iran, vi phạm lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công trả đũa, không được đề cập.

Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa: Reuters.

Trước đó, giới chức Kuwait và Bahrain thông báo hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay thù địch xâm nhập không phận. Tuy nhiên, quy mô các cuộc tấn công thù địch cũng như hiệu quả hoạt động đánh chặn, chưa được công bố.

Tuyên bố tấn công các mục tiêu Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo đã phát động đợt tập kích mới, đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran. Các mục tiêu bị nhắm đến gồm các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ, cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). CENTCOM khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả vụ Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6/2026, lực lượng Mỹ và Iran tập kích nhau. Bước leo thang khiến dư luận lo ngại các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại giữa hai bên tại Pakistan cuối tuần này, bị phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát tốt, giao tranh có thể khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại.