Iran tấn công 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh. Chiến dịch nhằm trả đũa việc không quân Mỹ tập kích các cơ sở tại khu vực ven biển phía Nam Iran sáng sớm 8/7.
Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ bị tập kích là ở Kuwait và Bahrain. Đây là đòn giáng trả việc không quân Mỹ tấn công vào Iran, vi phạm lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công trả đũa, không được đề cập.
Trước đó, giới chức Kuwait và Bahrain thông báo hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay thù địch xâm nhập không phận. Tuy nhiên, quy mô các cuộc tấn công thù địch cũng như hiệu quả hoạt động đánh chặn, chưa được công bố.
Tuyên bố tấn công các mục tiêu Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo đã phát động đợt tập kích mới, đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran. Các mục tiêu bị nhắm đến gồm các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ, cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). CENTCOM khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả vụ Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
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