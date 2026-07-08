Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran

Quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm "áp đặt cái giá nặng nề cho hành vi nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại". Các quan chức Mỹ cho biết mục tiêu tấn công bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái và các cơ sở cảng biển của Iran. Các quan chức Mỹ dự báo các cuộc tấn công có thể kéo dài nhiều giờ.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran ghi nhận tiếng nổ tại Qeshm và Bandar Abbas.
Trước đó, ngày 7/7, ba tàu thương mại đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mang tên Al Rekayyat của Qatar đang di chuyển về phía nam qua eo biển, gần Limah (Oman), thì bị trúng đạn vào buồng máy bên trái và bốc cháy. Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu khác bị trúng đạn vào mạn trái khi ra khỏi eo biển gần biên giới Oman-UAE. Tàu thứ ba bị máy bay không người lái tấn công ngoài khơi Oman. Hai tàu sau bị hư hại nhẹ, không có thương vong và tiếp tục hành trình. Vị trí các vụ tấn công cho thấy cả ba tàu đều đang sử dụng tuyến đường gần bờ biển Oman - tuyến đường mà Trung tâm thông tin hàng hải hỗn hợp do Hải quân Mỹ giám sát vừa thông báo vào ngày 30/6 là "đã được mở rộng và vẫn sẵn sàng cho tất cả các phương tiện".
Truyền thông nhà nước Iran cho rằng, tàu LNG bị tấn công vì đã phớt lờ cảnh báo, song không trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ việc. Tehran từ lâu tuyên bố chỉ có tuyến đường do Iran phê duyệt mới an toàn khi đi qua eo biển và bị nghi ngờ đứng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu bè sử dụng tuyến đường gần bờ Oman.
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