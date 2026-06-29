WHO: 1.300 ca tử vong tại châu Âu liên quan đến nắng nóng

Một chiếc nhiệt kế chỉ 50 độ C dưới ánh nắng mặt trời tại Quảng trường Lâu đài trong đợt nắng nóng ở Warsaw (Ba Lan) ngày 28/6. Ảnh: Reuters.

Đợt nắng nóng đầu mùa hè chưa từng có tiền lệ đang bao trùm châu Âu có thể đã gây ra hàng trăm ca tử vong vượt mức dự kiến, theo cảnh báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngày 28/6, hàng loạt quốc gia châu Âu tiếp tục ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ mới, trong đó có Đức, Ba Lan và CH Czech, khi khối không khí nóng cực đoan tiếp tục dịch chuyển về phía Đông.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết kể từ ngày 21/6, châu Âu đã ghi nhận hơn 1.300 ca tử vong vượt mức dự kiến có liên quan đến tình trạng nắng nóng, theo BBC.

"Căng thẳng nhiệt thường được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng'. Trong khi đó, nhà ở, nơi làm việc và trường học tại châu Âu vốn không được thiết kế để chịu đựng mức nhiệt như hiện nay", ông Tedros nhấn mạnh.

Sáng 28/6, Bộ Y tế Pháp cho biết kể từ ngày 24/6, nước này ghi nhận số ca tử vong cao hơn khoảng 1.000 ca so với những tháng trước đó.

Cơ quan này cho biết phần lớn các trường hợp tử vong tăng thêm là người từ 65 tuổi trở lên, đồng thời ghi nhận số người qua đời tại nhà tăng tới 40% trong thời gian nắng nóng.

"Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu", người đứng đầu WHO cảnh báo.

Ông cho biết hàng triệu người trên khắp châu lục đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan; hàng trăm người đã thiệt mạng, nhiều trường học buộc phải đóng cửa, trong khi hệ thống điện tại nhiều nơi đang chịu áp lực quá tải.

Tại Đức, dữ liệu sơ bộ cho thấy nước này đã trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử trong ngày thứ ba liên tiếp, khi nhiệt độ tại khu vực phía Đông lên tới 41,7 độ C.

Trạm khí tượng tại thị trấn Coschen, gần biên giới Ba Lan thuộc bang Brandenburg, ghi nhận mức nhiệt 41,7 độ C vào khoảng 16h (giờ địa phương).

Trong khi đó, CH Czech tiếp tục lập kỷ lục nhiệt độ mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Viện Khí tượng CHMI cho biết trạm Doksany, phía Bắc thủ đô Prague, ghi nhận mức nhiệt 41,1 độ C.

Ba Lan cũng lần đầu tiên phá vỡ kỷ lục nhiệt độ quốc gia khi thị trấn Slubice ghi nhận 40,5 độ C, theo Viện Khí tượng và Quản lý Tài nguyên nước (IMGW).

WHO cho biết hơn 1.300 ca tử vong có liên quan đến nắng nóng tại châu Âu. Ảnh: Reuters.

Theo ông Tedros, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh châu Âu đang nóng lên với tốc độ "gấp đôi mức trung bình toàn cầu".

"Dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu, những đợt nắng nóng từng được coi là chỉ xuất hiện một lần trong mỗi thế hệ giờ đây gần như xảy ra hàng năm", ông nói.

Người đứng đầu WHO kêu gọi các quốc gia châu Âu nhanh chóng triển khai các kế hoạch hành động về sức khỏe ứng phó nắng nóng, nhằm bảo vệ người dân trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã buộc nhiều quốc gia châu Âu phải áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế nguy cơ mắc bệnh và tử vong do nắng nóng.

Tại Hà Lan, lễ hội âm nhạc Defqon.1 đã bị hủy vào ngày 25/6 sau khi cơ quan chức năng lần đầu tiên ban bố cảnh báo đỏ vì nắng nóng cực đoan.

Ở Paris (Pháp), chính quyền cấm uống đồ uống có cồn mang đi tại nơi công cộng, đồng thời hủy cuộc diễu hành Pride của thành phố nhằm giảm áp lực cho lực lượng cấp cứu.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu, ít nhất 74 người đã chết đuối trên cả nước. Trả lời báo Le Parisien hôm 27/6, ông cho biết phần lớn các vụ việc xảy ra tại những khu vực bơi lội tự phát, không có lực lượng cứu hộ như sông, hồ và ao.