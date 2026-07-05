Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết hiện lực lượng chức năng mới khống chế được khoảng 30% đám cháy. Thiếu tướng Djohan Darmawan, Giám đốc Điều phối Hoạt động Khẩn cấp của BNPB, cho biết công tác cứu hỏa đang gặp khó khăn do gió mạnh và địa hình phức tạp. Nhiều điểm cháy nằm sâu trong các đống rác cao từ 20 - 30 m, trong khi lượng lớn vật liệu dễ cháy bị chôn lấp khiến ngọn lửa tiếp tục âm ỉ.

BNPB đã điều động 2 trực thăng tham gia dập lửa, đồng thời huy động hàng chục lính cứu hỏa làm việc liên tục. Máy xúc cũng được sử dụng để phá dỡ các đống rác, tạo điều kiện tiếp cận những điểm cháy nằm sâu bên trong. Nhà chức trách cũng tính tới phương án triển khai công nghệ gây mưa nhân tạo khi điều kiện thời tiết cho phép.

Khói dày đặc từ vụ cháy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu dân cư lân cận. Bộ Môi trường Indonesia cảnh báo nồng độ bụi mịn PM2.5 tại khu vực đã vượt ngưỡng nguy hại, cùng với sự xuất hiện của các chất ô nhiễm như oxit lưu huỳnh (SOx) và oxit nitơ (NOx) phát sinh từ quá trình cháy nhựa và chất thải.

Cơ quan y tế địa phương cho biết đã ghi nhận 154 trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ mang thai. Khói dày đặc đã khiến 33 hộ dân phải sơ tán đến nơi ở tạm thời. Ngành y tế đã lập 4 trạm y tế lưu động và huy động hàng chục nhân viên y tế theo dõi sức khỏe người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo nhận định ban đầu của giới chức Indonesia, thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp với khí methane sinh ra từ quá trình phân hủy rác đã làm phát sinh hỏa hoạn, trong khi gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và khó kiểm soát.