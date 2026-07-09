Cháy nhà máy ở Trung Quốc, ông Tập nói "thiệt hại nặng về người"

Nhà máy giày tại tỉnh Phúc Kiến cháy dữ dội, ông Tập Cận Bình nói rằng nhiều người đã thiệt mạng và yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân.
Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy sản xuất giày Huiteng ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, vào khoảng 12h hôm nay. 193 lính cứu hỏa cùng 35 phương tiện chữa cháy đã được triển khai để chiến đấu với ngọn lửa. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.
Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều người mắc kẹt trên mái nhà trong lúc ngọn lửa bùng phát. Họ cởi trần đứng giữa khói đen dày đặc, trong khi lính cứu hỏa liên tục phun nước lên để hạ nhiệt.
Hãng thông tấn Xinhua dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hỏa hoạn đã "gây thiệt hại nặng về người". "Phải dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân", ông nói.
Lãnh đạo Trung Quốc cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xác định trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm những người phải chịu trách nhiệm bị xử lý theo quy định.
Xinhua sau đó thông báo ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ cháy.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết đang huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng khống chế đám cháy, tìm kiếm những người còn mắc kẹt và điều trị cho nạn nhân bị thương.
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