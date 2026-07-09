Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Cháy nhà máy ở Trung Quốc, ông Tập nói "thiệt hại nặng về người"

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nhà máy giày tại tỉnh Phúc Kiến cháy dữ dội, ông Tập Cận Bình nói rằng nhiều người đã thiệt mạng và yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy sản xuất giày Huiteng ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, vào khoảng 12h hôm nay. 193 lính cứu hỏa cùng 35 phương tiện chữa cháy đã được triển khai để chiến đấu với ngọn lửa. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều người mắc kẹt trên mái nhà trong lúc ngọn lửa bùng phát. Họ cởi trần đứng giữa khói đen dày đặc, trong khi lính cứu hỏa liên tục phun nước lên để hạ nhiệt.

Hãng thông tấn Xinhua dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hỏa hoạn đã "gây thiệt hại nặng về người". "Phải dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân", ông nói.

Lãnh đạo Trung Quốc cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xác định trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm những người phải chịu trách nhiệm bị xử lý theo quy định.

Xinhua sau đó thông báo ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ cháy.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết đang huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng khống chế đám cháy, tìm kiếm những người còn mắc kẹt và điều trị cho nạn nhân bị thương.

Trung Quốc cuối năm ngoái phát động chiến dịch rà soát nguy cơ cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng, sau vụ hỏa hoạn lớn tại khu chung cư ở Hong Kong khiến 168 người thiệt mạng. Một tháng sau đó, vụ cháy chung cư ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, tiếp tục cướp đi sinh mạng của 12 người.

Theo Xinhua, AFP, CCTV

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/chay-nha-may-trung-quoc-ong-tap-noi-thiet-hai-nang-ve-nguoi-5095606.html?utm_source=facebook&utm_medium=fanpage_VnE&utm_term=mix&utm_campaign=phuonguyen&fbclid=IwY2xjawS8iRZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFkVGRxY0RUR0lXbmx5em1qc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHs0nyCNP_7bgGVVnhYgz0y6arLDRGv2YOrcN8kwjmku4z-3w6JDt1U8vJrvG_aem_DRvsGfME_VOu_PQb10MqYg

Tin liên quan

Tags:

#Cháy nhà máy #Trung Quốc #Tập Cận Bình #Phúc Kiến #thiệt hại người #hỏa hoạn #cứu hộ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran

Quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.
Siêu bão Ba Vì đổ bộ quần đảo Bắc Mariana

Siêu bão Ba Vì đổ bộ quần đảo Bắc Mariana

Ngày 6/7, siêu bão Ba Vì (Bavi) đã đổ bộ vào đảo Rota thuộc quần đảo Bắc Mariana, vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương, gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Tổng thống Trump dự kiến điện đàm với Tổng thống Putin sau cuộc gặp người đồng cấp Ukraine

Tổng thống Trump dự kiến điện đàm với Tổng thống Putin sau cuộc gặp người đồng cấp Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 8/7, diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm trao đổi về triển vọng giải quyết xung đột tại Ukraine.
Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Đám cháy bùng phát tại một bãi rác ở huyện Tangerang, tỉnh Banten của Indonesia, từ sáng 30/6 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên diện tích hàng chục ha, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Tại Pretoria, làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư tại Nam Phi đang buộc nhiều quốc gia châu Phi khẩn cấp triển khai các chiến dịch hồi hương công dân trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hàn Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi bà Han Sung Sook chính thức trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của đất nước này, sau gần hai thập kỷ kể từ khi người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị đó.
Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Ngày 29/6, Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, trong bối cảnh số người thiệt mạng do 2 trận động đất mạnh liên tiếp tuần trước đã vượt 1.700 người và vẫn còn hàng chục nghìn người mất tích.
Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tình hình an ninh tại các tỉnh cực Nam của Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi 2 du khách người Malaysia bị thương trong một vụ nổ bom ven đường ở tỉnh Narathiwat, chỉ ít ngày sau loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm xăng và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!