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Thế giới

Trung Quốc-Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

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Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao...

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Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 11/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Pak Thae Song tại thủ đô Bắc Kinh.

Ông Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối hạ tầng, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Ông kêu gọi hai nước tăng cường phối hợp chiến lược để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng cũng như công bằng, công lý quốc tế.

Về phần mình, Thủ tướng Pak Thae Song khẳng định Triều Tiên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, văn hóa và phối hợp trên các vấn đề quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh Trung Triều tại Bình Nhưỡng hồi tháng 6/2025 đánh dấu một sự kiện lịch sử, thể hiện rõ nét tính bất biến của tình hữu nghị Triều Tiên-Trung Quốc và thiết lập một cột mốc mới trong sự phát triển của quan hệ song phương.

Trước đó, ngày 10/7, ông Pak Thae Song đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhấn mạnh cam kết của Bình Nhưỡng đưa quan hệ hữu nghị và đoàn kết song phương lên tầm cao mới./.

vietnamplus.vn
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