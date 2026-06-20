Iran lại đóng eo biển Hormuz

"Chúng tôi thông báo eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa đối với các tàu thuyền. Đây là bước đi đầu tiên nhằm đáp trả việc đối phương đã thất hứa", Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy tối cao của quân đội Iran, thông báo hôm nay.

Tehran giải thích quyết định này được đưa ra khi Israel tiếp tục tấn công miền nam Lebanon, mô tả đây là hành vi vi phạm thỏa thuận mà Mỹ với Iran ký tuần này.

Cơ quan này cảnh báo "nếu các hành động gây hấn tiếp diễn, những biện pháp tiếp theo sẽ được lên kế hoạch và triển khai để buộc đối phương thực hiện các nghĩa vụ của mình".

Các xuồng IRGC di chuyển quanh một tàu hàng trong cuộc diễn tập trên eo biển Hormuz ngày 17/2. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nếu các bên từ chối thực hiện cam kết của mình, Tehran sẽ đáp trả bằng các biện pháp cần thiết. Cơ quan này khẳng định Tehran không ký những thỏa thuận mà không được thực thi và cách tiếp cận của Iran là "cam kết phải đi đôi với cam kết".

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu, đã bị Iran phong tỏa trong phần lớn thời gian diễn ra xung đột, gây ra những tác động tiêu cực đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Iran đã đồng ý mở cửa trở lại eo biển theo "Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran". Các bên nhất trí ngừng bắn trên mọi mặt trận gồm cả ở Lebanon. Hoạt động vận tải hàng hải vừa bắt đầu phục hồi trong những ngày gần đây.

Vị trí Iran và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Chiều 19/6, một quan chức Mỹ công bố lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Hezbollah do Mỹ, Qatar và Iran thúc đẩy. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 20/6 xác nhận đã tấn công hàng chục địa điểm và tay súng Hezbollah ở miền nam Lebanon, để đáp trả "những hành vi vi phạm trắng trợn" và "loại bỏ các mối đe dọa". IDF cáo buộc Hezbollah đã phóng khoảng 50 quả đạn vào binh lính Israel đang hoạt động ở miền nam Lebanon trong đêm.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter khẳng định Israel "tôn trọng lệnh ngừng bắn" và chính Hezbollah là bên đã phá vỡ cam kết.

Hezbollah tuyên bố rằng Israel đã lợi dụng "vỏ bọc của lệnh ngừng bắn để thực hiện cuộc tiến quân vào vùng đồi Ali Taher", vị trí chiến lược nhìn ra thành phố Nabatieh ở miền nam Lebanon. Nhóm này cho biết thêm rằng các tay súng của họ đã "đánh trả bằng các vũ khí thích hợp".

Nghị sĩ Hassan Fadlallah, thành viên Hezbollah trong quốc hội Lebanon, cùng ngày tuyên bố nhóm của ông "hoàn toàn có quyền đánh trả kẻ thù khi bị tấn công".

Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin Israel đã tập kích khoảng 20 địa điểm, trong khi cơ quan phòng vệ dân sự nước này cho biết 16 người đã thiệt mạng tại khu vực Nabatieh. Bộ Y tế Lebanon thông báo có thêm 7 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một cuộc không kích vào ngôi làng gần thành phố Sidon.

Cảnh đổ nát sau cuộc tập kích của Israel vào ngôi làng ở miền nam Lebanon ngày 20/6. Ảnh: AP

Israel và Lebanon, hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức, đã tiến hành nhiều vòng đàm phán trực tiếp do Mỹ làm trung gian tại Washington. Một vòng đàm phán khác được dự kiến tổ chức vào tuần tới.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, đã lên đường tới Thụy Sĩ để đàm phán với phái đoàn Iran về giải pháp lâu dài cho xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết nhóm đàm phán của nước này hôm nay khởi hành đến Thụy Sĩ.

Đài phát thanh truyền hình công cộng Thụy Sĩ (RTS) đưa tin phái đoàn Pakistan và Qatar cũng sẽ có mặt. Các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ mở màn cho giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày nhằm thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng chưa được giải quyết trong thỏa thuận ban đầu, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran.