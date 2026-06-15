Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới. Ảnh: mag.agglo-lenslievin.fr

Tuyến đường sắt cao tốc liên quốc gia này là thành quả từ sự hợp tác giữa Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Bỉ (SNCB), SNCF Voyageurs (Pháp) và Đường sắt Liên bang Thụy Sĩ (SBB). Các bên đã quyết định mở rộng lộ trình hiện tại của tuyến TGV INOUI (đang chạy chặng Brussels - Strasbourg) kéo dài đến thành phố Basel của Thụy Sĩ.

Dịch vụ chạy thử nghiệm, dự kiến được triển khai vào mùa Hè năm 2027, hướng tới mục tiêu củng cố mạng lưới kết nối đường sắt giữa ba thị trường vận tải hành khách quan trọng của châu Âu. Đồng thời, dự án mang đến cho hành khách một phương thức di chuyển bền vững và thân thiện với môi trường hơn để thay thế các chặng bay ngắn.

Nếu giai đoạn thử nghiệm thành công, sáng kiến này sẽ nâng tầm mạng lưới hành trình xuyên biên giới giữa Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ, mở đường cho các tuyến kết nối tiếp theo tới những trung tâm lớn khác như London (Anh) và mạng lưới đường sắt Hà Lan.

Dự án mở rộng này được xây dựng dựa trên tuyến Brussels - Pháp hiện tại của dòng tàu TGV INOUI, vốn đang do SNCB và SNCF Voyageurs đồng vận hành. Sự tham gia của SBB nhằm thăm dò và đánh giá nhu cầu thị trường đối với một tuyến đường sắt kết nối trực tiếp, không qua trung chuyển giữa Brussels, Strasbourg và Basel.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, dịch vụ này sẽ vận hành một chuyến khứ hồi vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

Đoàn tàu sẽ khởi hành từ ga Brussels-Midi (Bỉ) vào khoảng 7h sáng (giờ địa phương), lần lượt đón trả khách tại các ga Lille-Europe, ga TGV sân bay Charles de Gaulle, Champagne-Ardenne TGV, Meuse TGV, Lorraine TGV và Strasbourg-Ville, trước khi đến ga Basel SBB (Thụy Sĩ) vào khoảng 12h30. Ở chiều ngược lại, tàu sẽ rời Basel vào khoảng 14h và trở về Brussels trước 19h cùng ngày.

Đối với hành khách, tuyến đường mới sẽ tạo ra một lựa chọn đường sắt trực tiếp giữa Bỉ và Thụy Sĩ, giúp giảm nhu cầu trung chuyển qua nhiều chặng tàu, qua đó tạo thuận lợi cho cả các chuyến du lịch cuối tuần và công tác giữa hai quốc gia.

Đợt chạy thử nghiệm này cũng được kỳ vọng sẽ thắt chặt mối liên kết giữa các điểm đến lớn ở miền Đông nước Pháp, trong đó có Strasbourg – thành phố đặt trụ sở của nhiều định chế chính trị châu Âu và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Một trong những lợi ích đáng chú ý của dự án là nâng cao năng lực kết nối quốc tế vượt ra ngoài phạm vi ba quốc gia tham gia. Hành khách từ Thụy Sĩ có thể trung chuyển tại ga Lille-Europe để nối chuyến vào hệ thống tàu Eurostar đi London, tạo thêm lựa chọn di chuyển bằng đường sắt thay cho đường hàng không giữa Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Tương tự, hành khách từ Thụy Sĩ cũng có thể dễ dàng đi tiếp từ Brussels đến các điểm đến trên khắp Hà Lan thông qua mạng lưới đường sắt kết nối của Bỉ. Tuy nhiên, khung giờ chạy tàu hiện tại chưa cho phép hành khách từ London nối chuyến trong ngày đến Basel thông qua ga Lille.

Vé cho các chuyến tàu thử nghiệm dự kiến sẽ được mở bán vào mùa Xuân năm 2027, trước khi tuyến chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 cùng năm.