Phái đoàn Iran rời nơi đàm phán sau khi ông Trump đe dọa tiến hành không kích

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ cần cẩn trọng với các phát ngôn của mình và không nên đưa ra những lời đe dọa nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Ngày 21/6, phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Tehran không thể thuyết phục phong trào Hezbollah tại Liban ngừng "gây rắc rối."
Hãng thông tấn quốc gia Iran (IRNA) đưa tin: "Phái đoàn của Cộng hòa Hồi giáo Iran, sau cuộc gặp với phái đoàn Qatar - một trong các bên trung gian, đã rời khỏi tòa nhà nơi diễn ra đàm phán. Cùng thời điểm các cuộc đàm phán bắt đầu tại Thụy Sĩ, ông Trump đã đăng một thông điệp trên X, trong đó lặp lại các bình luận và lời đe dọa nhằm vào Iran."
Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ cần cẩn trọng với các phát ngôn của mình và không nên đưa ra những lời đe dọa nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo, đồng thời tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả.
Trong khi đó vào tối muộn cùng ngày, một nhà ngoại giao am hiểu về các cuộc đàm phán nói rằng phái đoàn Iran vẫn đang tham gia đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ và chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào với các bên trung gian về việc họ có ý định rời đi.
Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran cho hay cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Pakistan và Qatar đã tạm dừng, và vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran không được thảo luận. Trọng tâm của vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 80 phút này là việc thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington cũng như tình hình tại Liban.
Các phái đoàn Mỹ và Iran ngày 21/6 đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng ở Trung Đông.
Cuộc gặp được xem là bước đi quan trọng nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện về hạt nhân, an ninh khu vực và dỡ bỏ trừng phạt./.
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