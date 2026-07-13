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Thế giới

Trung Quốc ghi nhận gần 80.000 ca COVID-19 trong tháng 6

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Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) cho biết, dịch COVID-19 tại nước này trong tháng 6 có xu hướng gia tăng, với gần 80.000 ca mắc mới được ghi nhận.

Theo số liệu được công bố ngày 8/7, trong tháng 6, 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 79.000 ca mắc COVID-19 mới. Trong số này có 130 ca diễn biến nặng và một trường hợp tử vong là bệnh nhân có bệnh nền kết hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Tổng số ca mắc trong tháng có xu hướng tăng so với giai đoạn trước.

Người dân tiêm vaccine tại trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: VCG
Người dân tiêm vaccine tại trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Dữ liệu giám sát tại các bệnh viện trọng điểm cũng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tăng liên tục trong tháng 6, từ 2,9% ở tuần đầu tháng lên 6,4% vào tuần cuối tháng.

Về biến thể virus, kết quả giám sát cho thấy toàn bộ 3.741 mẫu giải trình tự gene trong tháng đều thuộc biến thể Omicron. Trong đó, biến thể NB.1.8.1 và các dòng phụ tiếp tục chiếm ưu thế, với tỷ lệ dao động từ 95,9% đến 98,8% trong bốn tuần liên tiếp.

CDC Trung Quốc đánh giá các bằng chứng hiện nay chưa cho thấy sự xuất hiện của biến thể mới có khả năng làm gia tăng thêm nguy cơ đối với y tế công cộng.

Theo báo cáo giám sát các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính trong tuần từ ngày 29/6 đến 5/7, virus cúm là tác nhân gây bệnh được phát hiện nhiều nhất, chiếm 11,6% số mẫu xét nghiệm dương tính, tiếp theo là SARS-CoV-2 với 9,6% và enterovirus với 9,1%.

Trước diễn biến dịch bệnh, CDC Trung Quốc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, tại các địa điểm đông người hoặc khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như máy bay, tàu hỏa và tàu điện ngầm, đặc biệt đối với người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Cơ quan này cũng khuyến nghị các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính chủ động tiêm vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng.

vov.vn
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Tags:

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