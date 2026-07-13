Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên gần 4.500 người

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau động đất tại La Guaira, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 4.490 người, trong khi số người bị thương là 16.740. Số người nhận được hỗ trợ tăng lên 120.794 người. Tuy nhiên, chính phủ không đưa ra ước tính về số người mất tích.

Các cơ quan chức năng đã lập 108 trại tạm trú cho những người mất nhà ở. Hiện 19.583 người tạm trú tại các khu lán trại này. Tổng cộng 31.837 nhân viên của Venezuela vẫn đang được triển khai để khắc phục hậu quả sau động đất, với sự hỗ trợ của 2.422 nhân viên cứu hộ, cứu nạn quốc tế. Thông báo mới cũng cho biết Venezuela đã ghi nhận 1.222 dư chấn kể từ khi xảy ra hai trận động đất liên tiếp.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết trong những ngày tới, chính phủ sẽ bắt đầu bàn giao một số căn hộ cho các gia đình và đây là những căn hộ được xây dựng từ trước khi xảy ra động đất. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý sẽ cần huy động nguồn lực lớn để xây dựng thêm nhà ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và cấp các khoản vay mua nhà. Chính phủ vừa phân bổ 40 lô đất tại bang La Guaira, với tổng diện tích khoảng 584.000m2 để xây dựng nhà ở mới.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 đã làm rung chuyển thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira, khiến nhiều khu dân cư bị tàn phá, hàng loạt tòa nhà cao tầng đổ sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Đây được xem là một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong nhiều thập kỷ qua.