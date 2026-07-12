Bão Bavi đổ bộ Trung Quốc, gần 2 triệu người sơ tán

Reuters dẫn thông báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, bão Bavi đã đổ bộ thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc lúc hơn 23h đêm 11/7 (giờ địa phương) với sức gió tối đa khoảng 144 km/h, tương đương bão cấp 1 theo thang đo Saffir-Simpson.

Bão Bavi đổ bộ Trung Quốc với sức gió tối đa 144km/h. Ảnh: CGTN

Mặc dù đang di chuyển theo hướng Tây Bắc và có dấu hiệu suy yếu, các chuyên gia cảnh báo Bavi vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn do mang theo lượng hơi ẩm rất lớn, với dải mây mưa trải rộng hàng trăm ngàn km2.

Chỉ riêng tỉnh Chiết Giang, nhà chức trách Trung Quốc đã sơ tán 1,7 triệu người khỏi các khu vực nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, hơn 100.000 người tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 100.000 người ở vùng thủ đô Bắc Kinh cùng khoảng 34.000 người tại Thượng Hải cũng được đưa đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Trước khi quét qua Chiết Giang, bão Bavi đã gây nhiều tác động tới đảo Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Philippines. Tại Đài Loan, dù bão không đổ bộ trực tiếp, chính quyền vẫn sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi phía Bắc và phía Đông, do dự báo có nơi hứng lượng mưa lên đến 1m.

Lực lượng cứu hỏa Đài Loan cho biết 113 người bị thương, chủ yếu do ngã xe máy, xe đạp hoặc bị vật thể rơi trúng trong điều kiện gió mạnh. Tại khu vực Beitou ở ngoại ô Đài Bắc, gió giật khoảng 100 km/h đã làm đổ nhiều cây xanh và khiến mực nước các con sông dâng cao.

Tại Nhật Bản, bão Bavi gây gió mạnh trong ngày 11/7, mưa lớn và biển động tại khu vực quần đảo Tây Nam. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân đề phòng sóng lớn và gió giật nguy hiểm. Trên đảo Miyakojima, gió giật được ghi nhận lên tới khoảng 154 km/h, làm hư hại nhiều cây trồng.

Trong khi đó, Philippines ghi nhận mưa lớn do hoàn lưu bão Bavi kết hợp với gió mùa Tây Nam đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở khu vực miền Nam. Theo hãng thông tấn Philippines (PNA), một vụ sạt lở xảy ra rạng sáng 11/7 tại thị trấn Malapatan, tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Truyền thông địa phương cũng cho biết một vụ sạt lở khác tại tỉnh Lanao del Sur cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người.