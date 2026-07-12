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Thế giới

Iran sẽ không quay lại đàm phán nếu Mỹ giữ nguyên lập trường

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Iran đã bác bỏ thông tin nước này yêu cầu đàm phán với Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc thương thuyết nào diễn ra trừ khi Washington thay đổi lập trường hiện tại.

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Iran nói sẽ không quay lại đàm phán nếu Mỹ giữ nguyên lập trường. Ảnh: WANA

Hãng tin Fars News dẫn một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran cho biết, đồng thời mô tả các bản tin do một số phương tiện truyền thông liên quan tới chính quyền Israel đăng tải là sai sự thật.

Theo nguồn tin trên, điều kiện để Iran xem xét thay đổi lập trường là Mỹ phải thực thi những thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trước đó. Các thỏa thuận này bao gồm việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt về Lebanon nhằm chấm dứt xung đột và tạo điều kiện cho việc rút quân; giải quyết vấn đề giao thông đường thủy qua eo biển Hormuz theo các cơ chế mà Iran đề xuất; khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và đưa dòng chảy dầu mỏ trở lại trạng thái bình thường.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng mọi đồn đoán về việc khởi động đàm phán trước khi các điều kiện trên được đáp ứng đều không có cơ sở và không phản ánh đúng thực tế hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng xác nhận Iran chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, ông cho biết Tehran đã đồng ý tiếp đón một nhà trung gian hòa giải khu vực để thảo luận về những diễn biến gần đây.

Hãng tin WANA dẫn lời ông Baghaei cho biết, chuyến thăm theo yêu cầu của Qatar đã diễn ra tại thành phố Mashhad, phía đông bắc Iran vào sáng 10/7. Tại cuộc gặp, các quan chức Iran đã truyền đạt quan điểm của nước này về những diễn biến khu vực và ngoại giao mới nhất cho phía Qatar.

Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục vi phạm các cam kết theo Bản ghi nhớ Islamabad, Iran sẽ không còn coi mình bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của nước này theo thỏa thuận.

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