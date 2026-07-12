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Thế giới

74kg vàng trong nhà quan chức chống tham nhũng Indonesia

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Trợ lý Tổng chưởng lý Indonesia phụ trách chống tham nhũng từ chức sau khi cảnh sát phát hiện 74 kg vàng và khoảng 20 triệu USD tiền mặt trong nhà ông này.

Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia ngày 11/7 cho biết Febrie Adriansyah, trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách các tội phạm đặc biệt, đã nộp đơn từ chức và quyết định này đã được chấp thuận.

Anang Supriatna, người phát ngôn Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia, cho biết việc ông Febrie từ chức là nhằm "duy trì tính liêm chính, khách quan và trung lập trong hoạt động thực thi pháp luật".

Trợ lý Tổng chưởng lý Indonesia phụ trách các tội phạm đặc biệt Febrie Adriansyah. Ảnh: Indotren
Trợ lý Tổng chưởng lý Indonesia phụ trách các tội phạm đặc biệt Febrie Adriansyah. Ảnh: Indotren

Quan chức chống tham nhũng cấp cao này từ chức sau khi cảnh sát Indonesia mở chiến dịch quy mô lớn, khám xét ít nhất 12 địa điểm tại Jakarta, Nam Tangerang và Bogor, trong đó có các bất động sản liên quan đến ông Febrie như nhà riêng ở Bogor, một quán cà phê và một căn nhà khác ở Nam Jakarta.

Người phát ngôn cảnh sát Budi Hermanto cho biết các điều tra viên đã thu giữ 74 kg vàng miếng cùng lượng tiền mặt trị giá khoảng 20 triệu USD trong nhà của Febrie.

Cảnh sát đã lấy lời khai của 15 nhân chứng và sẽ sớm công bố danh tính các nghi phạm, nhưng chưa đưa ra cáo buộc với ông Febrie.

Trả lời báo giới trước khi từ chức, ông Febrie xác nhận căn nhà ở Bogor là nơi ở của mình nhưng phủ nhận các tài sản bị thu giữ có liên quan đến tham nhũng, đồng thời khẳng định toàn bộ số tiền, vàng này đều có nguồn gốc rõ ràng.

Số tiền, vàng được tìm thấy trong nhà của ông Febrie. Ảnh: Antara
Số tiền, vàng được tìm thấy trong nhà của ông Febrie. Ảnh: Antara

Cảnh sát Indonesia đang đồng loạt điều tra ba vụ án, gồm nghi vấn tham nhũng và rửa tiền liên quan hoạt động mua than cho Tập đoàn Điện lực Nhà nước PLN, cũng như các bê bối tại các công ty bảo hiểm nhà nước Asabri và Jiwasraya.

Giới chức cũng nghi ngờ một số quan chức nhà nước thông đồng với các công ty khai khoáng trong cung cấp than kém chất lượng cho một số nhà máy điện, dẫn đến các đợt mất điện tại nhiều khu vực.

Ông Febrie trước đó cho hay Văn phòng Tổng chưởng lý đang điều tra nhiều vụ án tham nhũng lớn, tuyên bố "không hiểu vì sao" mình bị nghi ngờ liên quan các vụ mất điện.

Febrie, 58 tuổi, được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách các tội phạm đặc biệt năm 2022 sau nhiều năm công tác trong ngành tư pháp. Trong thời gian làm công tố viên, ông từng chỉ đạo vụ án tham nhũng đối với Nadiem Makarim, nhà sáng lập nền tảng thanh toán Gojek, vừa bị tuyên án 10 năm tù vào tháng 6.

Ông còn điều tra các cáo buộc tham nhũng nhằm vào cựu bộ trưởng thương mại Thomas Lembong và vụ nhập khẩu nhiên liệu trái phép tại tập đoàn năng lượng nhà nước Pertamina.

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