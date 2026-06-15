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Thế giới

Đã có trên 73.000 người thiệt mạng tại Gaza

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Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7/10/2023 đến nay đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.

Những tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Những tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Nguồn tin từ bệnh viện Al-Shifa ở Gaza cho biết cơ sở này vừa tiếp nhận 4 người chết và một số người bị thương, trong đó có trường hợp thương nặng, sau vụ không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở miền Bắc Gaza. Theo lời các nhân chứng, một thiết bị bay không người lái đã tấn công nhóm người Palestine ở trại tị nạn trên.

Hiện phía quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu Cơ quan Phát triển Xã hội của Palestine, bà Samah Hamad, cảnh báo tình trạng nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng tồi tệ do thiếu hụt viện trợ nghiêm trọng.

Phát biểu trên đài phát thanh Tiếng nói Palestine, bà Samah Hamad cho biết trong số 164 điểm phân phối do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hỗ trợ để bán bột mỳ với giá rẻ, đã có nhiều điểm phải đóng cửa vì thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, các bếp ăn nhân đạo vốn phục vụ 670.000 suất ăn mỗi ngày thông qua hoạt động của 80 bếp do 23 tổ chức vận hành cũng đã phải đóng cửa phần lớn, chỉ còn lại một vài bếp hoạt động cầm chừng.

Do tình trạng trên, khoảng 3% trẻ em dưới 9 tuổi ở Gaza, phần lớn là các bé trai, đã buộc phải lao động nặng nhọc để kiếm sống nuôi gia đình.

Khó khăn trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, có hiệu lực từ tháng 10/2025, là nguyên nhân đẩy Gaza tiếp tục chìm trong khủng hoảng nhân đạo. Nhiều điều khoản chính của thỏa thuận không được thực thi. Trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, hai bên đã tiến hành trao đổi tù nhân và tù binh, cung cấp viện trợ nhân đạo và rút lực lượng Israel khỏi một số vị trí. Giai đoạn hai của thỏa thuận bắt đầu từ giữa tháng 1 vừa qua, với các nội dung chính là rút hoàn toàn binh sĩ Israel khỏi Dải Gaza, giải giáp lực lượng Hamas và tái thiết hậu xung đột. Tuy nhiên, cả 3 nội dung này cho đến nay đều chưa được thực hiện triệt để.

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Tags:

#Hamas và Israel #trên 73.000 người thiệt mạng tại Gaza #trại tị nạn Jabalia

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