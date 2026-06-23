Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran ngay sau vòng hòa đàm đầu tiên

Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN. Ảnh không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba.

Theo kênh RT của Liên bang Nga chiều 22/6, theo giờ địa phương, Mỹ đã ban hành một giấy miễn trừ tạm thời đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran, cho phép sản xuất, bán, vận chuyển và nhập khẩu dầu thô cũng như các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra thông báo này trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục diễn ra sau vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào hôm 22/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Giấy phép Chung X cho phép “sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Iran” trong thời hạn 60 ngày.

Giấy phép này cũng bao gồm các dịch vụ liên quan đến hoạt động thương mại năng lượng, bao gồm quản lý tàu biển, bảo hiểm, cung cấp thủy thủ đoàn, tiếp nhiên liệu cho tàu, phân cấp kỹ thuật tàu biển và sửa chữa khẩn cấp.

Những bên mua được phép thanh toán bằng các khoản tiền định giá bằng đô la Mỹ cho Iran, Chính phủ Iran hoặc các thực thể Iran đang bị trừng phạt đối với các giao dịch nằm trong phạm vi giấy phép.

Không giống như Giấy phép Chung U được ban hành vào tháng 3/2026, vốn chỉ áp dụng đối với lượng dầu đã được bốc lên tàu chở dầu trước một thời hạn cắt mốc cụ thể, Giấy phép Chung X còn cho phép cả các hoạt động sản xuất.

Giấy phép này cũng cho phép nhập khẩu vào Mỹ dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu có xuất xứ từ Iran, tạm thời đình chỉ những hạn chế vốn thường ngăn cản việc nhập khẩu các mặt hàng này.

Việc cấp phép được thực hiện như một phần của Bản Ghi nhớ Islambad được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký ngày 17/6 theo hình thức từ xa, trong đó Washington cam kết sẽ ngay lập tức ban hành các giấy miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Cuối tuần qua, Washington và Tehran đã nhất trí về một lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sau các cuộc đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock ở Thụy Sĩ.

Mặc dù chưa có tuyên bố chung nào được công bố, nhưng các bên trung gian cho biết cuộc đàm phán đã đạt được đồng thuận về một lộ trình kéo dài 60 ngày nhằm tiến tới thỏa thuận cuối cùng, các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo và việc thành lập một một ủy ban cấp cao để giám sát về mặt chính trị đối với tiến trình hòa giải.

Ủy ban này sẽ nhận các báo cáo định kỳ từ các trưởng đoàn đàm phán và giám sát các nhóm công tác chuyên trách về chương trình hạt nhân của Iran, các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt và các cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả Bản Ghi nhớ Islamabad.

Ngoại trưởng Pakistan Shehbaz Sharif (thứ 2, phải) trong cuộc gặp Phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (thứ 2, trái) dẫn đầu và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (trái) tại Burgenstock, Thụỵ Sĩ ngày 21/6/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Phía Tehran cho biết các cuộc đàm phán tập trung nhiều vào những biện pháp kinh tế mang tính thực tiễn, bao gồm việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa và dỡ bỏ các hạn chế đối với các cảng biển cũng như hoạt động vận tải biển của Iran.

Iran sở hữu một trong những trữ lượng hydrocarbon lớn nhất thế giới và nằm trong nhóm các quốc gia hàng đầu toàn cầu về cả dầu thô lẫn khí đốt tự nhiên.

Trong nhiều năm qua, lĩnh vực năng lượng của nước này đã bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, vốn cản trở khả năng tiếp cận các dịch vụ vận tải biển, bảo hiểm, các kênh ngân hàng quốc tế và những khách hàng tiềm năng.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Iran vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu thô, trong đó Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất.

Phần lớn lượng dầu xuất khẩu được cho là đã được các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc mua vào, bất chấp nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.