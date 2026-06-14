Mỹ vẫn khẳng định sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình với Iran trong ngày 14/6

Tổng thống Mỹ Donald Trump quả quyết thỏa thuận hòa bình với Iran được ký kết vào ngày 14/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/6 (giờ địa phương) cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến được ký kết trong ngày 14/6 và eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau đó.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump quả quyết: "Thỏa thuận dự kiến được ký kết vào ngày 14/6, và ngay sau khi ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả."

Theo Tổng thống Trump, Iran hiện "không còn muốn sở hữu vũ khí hạt nhân" và ngụ ý Mỹ sẽ hợp tác với Iran để loại bỏ urani làm giàu vào một "thời điểm thích hợp."

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý việc ký kết thỏa thuận sẽ giúp quan hệ của Mỹ với Iran trở nên "khác biệt và tốt đẹp hơn", nhưng cũng cảnh báo rằng nếu tiến trình ký kết này không diễn ra "nhanh chóng, dễ dàng và suôn sẻ" thì Mỹ sẽ có giải pháp thay thế.

Trước đó ít giờ, Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar cũng cho biết một lễ ký kết trực tuyến cho thỏa thuận Mỹ-Iran dự kiến diễn ra ngày 14/6. Pakistan đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei được cho là đã phủ nhận thông tin trên, đồng thời dẫn ra lý do mà ông mô tả là "sự do dự của phía bên kia."

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Baqaei cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ bản ghi nhớ (MoU) tiềm năng nào giữa Iran và Mỹ "sẽ chỉ đóng vai trò như một khuôn khổ để tiếp tục các cuộc đàm phán" và không nên được coi là "một thỏa thuận cuối cùng."

Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân dự kiến sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian 60 ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 13/6 đã tiến hành các cuộc tham vấn với Đại sứ Nga và Trung Quốc tại Tehran liên quan đến một MoU tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Gharibabadi xác nhận về cuộc tham vấn này, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa Iran với Trung Quốc và Nga, cũng như sự phối hợp và hợp tác giữa ba nước, đang tiếp tục duy trì một cách tích cực./.