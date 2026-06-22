Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

"Mọi quyết định tôi đưa ra đều nhằm đặt lợi ích của đất nước tôi yêu lên hàng đầu. Đó là lý do tôi sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng", Thủ tướng Anh Keir Starmer, 63 tuổi, phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing ngày 22/6.

Ông Starmer cho biết quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của Công đảng sẽ được khởi động vào tháng 7 và ông tiếp tục giữ chức Thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được chọn, dự kiến nhậm chức vào tháng 9.

Quyết định từ chức được Thủ tướng Anh đưa ra sau chưa đầy hai năm tại vị. Nhiệm kỳ của ông Starmer có nhiều thay đổi chính sách đột ngột và ông cũng không được người dân tín nhiệm cao.

Việc ông Starmer từ chức mở đường cho Anh có lãnh đạo thứ bảy trong vòng 10 năm qua.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing ngày 22/6. Ảnh: AP

Đồn đoán về quyết định trên của ông Starmer đã xuất hiện nhiều tuần kể từ khi Công đảng của ông chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5.

Trong khi đó, đối thủ nội bộ đáng gờm nhất của ông Starmer là Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham, người cùng thuộc Công đảng, đã giành thêm lợi thế lớn khi chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung để trở thành nghị sĩ, mở ra cánh cửa cạnh tranh ghế lãnh đạo đảng.

Truyền thông Anh từ hôm 21/6 đã đồng loạt đưa tin ông Starmer sắp từ chức. Thậm chí Tổng thống Mỹ Donald Trump còn lên tiếng về vấn đề này, nói rằng ông Starmer rời ghế vì đã "thất bại nặng nề" trong chính sách nhập cư và năng lượng.

Động thái trên của ông chủ Nhà Trắng gây xôn xao, nhiều người cho rằng ông có bước đi can thiệp bất thường vào chính trường nội bộ Anh.

"Thực sự không có ranh giới nào mà vị Tổng thống Mỹ này không thể vượt qua", người dẫn chương trình Robert Peston của ITV viết trên X.