Pháo đài bay B-52 Mỹ bất ngờ rơi, 8 người thiệt mạng

"Oanh tạc cơ chiến lược B-52 chở theo 8 người để thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường kỳ bị rơi sau khi cất cánh lúc 11h20 ngày 15/6 (1h20 hôm nay giờ Hà Nội). Dấu hiệu sơ bộ cho thấy không ai có thể sống sót. Lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm và kiểm đếm nhân sự", Không đoàn Thử nghiệm số 412 thuộc không quân Mỹ cho biết.

Video do Fox News ghi lại cho thấy vệt cháy đen khổng lồ trên mặt đất ở hiện trường. Không có mảnh vỡ nào đủ lớn để nhận diện, cho thấy máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hiện trường oanh tạc cơ B-52 Mỹ gặp nạn hôm 15/6. Video: Fox News

Đại tá James Hayes, phó chỉ huy Không đoàn 412, cho biết chiếc B-52H gặp nạn khi phục vụ dự án hiện đại hóa radar. Ông nói rằng không quân Mỹ chưa xác định được nguyên nhân tai nạn, có thể mất tới 6 tháng cùng nhiều cuộc điều tra để tìm ra câu trả lời.

"Tổ bay gồm quân nhân, nhân viên chính phủ và nhà thầu đang hỗ trợ cuộc thử nghiệm. Sau khi xem xét hình ảnh, chúng tôi kết luận phi công không thể cứu được máy bay và không ai có thể sống sót. Giới chức đang thông báo cho gia đình nạn nhân", ông nói.

Tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ trước đó công bố hình ảnh dường như được chụp tại hiện trường, cho thấy đám cháy lớn và cột khói khổng lồ bốc lên tại căn cứ.

Hình ảnh được cho là hiện trường vụ rơi oanh tạc cơ B-52 ở căn cứ Edwards hôm 15/6. Ảnh: Facebook/ Air Force Amn/Nco/Snco

"Oanh tạc cơ B-52 có thể chở tối đa 8 người, gồm 6 thành viên tổ lái và hai người ngồi ghế phụ. Đây có thể là thương vong nặng nề nhất tại căn cứ Edwards kể từ vụ rơi oanh tạc cơ B-50D khiến 8 người chết hồi năm 1951", Tyler Rogoway, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho hay.

Mỗi chiếc B-52H được trang bị 6 ghế thoát hiểm, gồm 4 ghế hướng lên trên và hai ghế phóng xuống dưới, đòi hỏi độ cao tối thiểu khoảng 120 m so với mặt đất để kích hoạt an toàn. Hai ghế phụ không có tính năng phóng ra khỏi máy bay gặp sự cố.

Căn cứ Edwards là nơi đặt Trung tâm Thử nghiệm Không quân, Trường Phi công Thử nghiệm Không quân và Trung tâm Nghiên cứu Bay Armstrong của NASA. Đây là trung tâm phụ trách tiến hành và hỗ trợ nghiên cứu, phát triển hoạt động bay của không quân Mỹ, cũng như thử nghiệm, đánh giá các hệ thống hàng không vũ trụ từ giai đoạn xây dựng ý tưởng đến đưa vào vận hành.

Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, oanh tạc cơ B-52H cũng được sử dụng trong nhiều dự án phát triển vũ khí của không quân Mỹ, trong đó có dự án phát triển tên lửa siêu vượt âm AGM-183A.

Nguyên mẫu tên lửa AGM-183A trên oanh tạc cơ B-52H tại căn cứ không quân Edwards tháng 8/2020. Ảnh: USAF

Oanh tạc cơ B-52 được Mỹ phát triển từ những năm 1940, cất cánh lần đầu tháng 4/1952 và được không quân Mỹ vận hành từ tháng 2/1955. Tổng cộng có 744 chiếc B-52 đã được xuất xưởng. Không quân Mỹ hiện nay duy trì phi đội 72-76 chiếc B-52H trong biên chế.

Nhà sản xuất Boeing cũng đang phát triển phiên bản nâng cấp B-52J, là những chiếc B-52H được trang bị động cơ Rolls-Royce F130, radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APQ-188, các hệ thống định vị và thông tin liên lạc mới. Dự án nhằm bảo đảm khả năng vận hành của phi đội B-52 thêm nhiều năm, với mục tiêu đưa các phi cơ đầu tiên vào vận hành trước năm 2030.

Theo Reuters, War Zone