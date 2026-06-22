Mỹ - Iran nhất trí lập đường dây liên lạc để tránh sự cố ở eo biển Hormuz

"Ủy ban Cấp cao đã thống nhất về một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, đặt nền móng cho việc ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo", hai nước trung gian đàm phán là Qatar và Pakistan ra tuyên bố chung rạng sáng 22/6.

Trước đó, phái đoàn Mỹ do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn dắt đã đàm phán tại khu nghỉ dưỡng trên núi Burgenstock, Thụy Sĩ, với sự tham gia của hai nước trung gian.

"Một đường dây liên lạc giữa các bên được thiết lập nhằm tránh các sự cố và hiểu lầm, với mục tiêu đảm bảo lối đi an toàn cho các tàu thương mại qua eo biển Hormuz", tuyên bố chung cho biết.

Mỹ và Iran cũng đồng ý thành lập tổ điều phối giảm xung đột giữa các bên và Lebanon, với sự hỗ trợ của các trung gian, nhằm đảm bảo việc tuân thủ thỏa thuận chấm dứt hoạt động quân sự tại Lebanon.

Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này tại Burgenstock.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết đất nước của ông đã đạt được các lệnh miễn trừ đối với xuất khẩu dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu, việc giải phóng một số tài sản bị phong tỏa, cùng với khởi động một kế hoạch tái thiết và phát triển cho Iran.

Tuyên bố chung của Qatar và Pakistan không nhắc đến những nội dung ông Araqchi nêu. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ ngày 21/6. Ảnh: Reuters

Trong khi cuộc đàm phán đang diễn ra, Tổng thống Trump đã đưa ra lời đe dọa với Iran, cảnh báo sẽ nối lại các cuộc ném bom vào nước này nếu không đạt thỏa thuận.

"Tôi đã nói với quan chức Iran rằng nếu đóng eo biển Hormuz thì các ông sẽ không còn đất nước. Các ông thậm chí không thể trở về nước mình được nữa", Tổng thống Mỹ nói. Ông còn tuyên bố Mỹ có thể tiếp quản eo biển Hormuz nếu cần thiết.

Phản ứng trước những lời đe dọa này, phái đoàn Iran đã từ chối quay trở lại phòng đàm phán, dù các thông điệp vẫn tiếp tục được trao đổi thông qua trung gian Pakistan và Qatar.

Phái đoàn đàm phán Iran tại Thụy Sĩ ngày 21/6. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ và Iran tuần trước đã ký bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, với một số điều khoản tạm thời để mở đường cho tiến trình đàm phán 60 ngày nhằm hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Iran hôm 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon. Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy chỉ có 5 tàu thuyền đi qua eo biển vào hôm 21/6, giảm mạnh so với con số 26 tàu được ghi nhận một ngày trước đó. Dữ liệu này có thể đã loại trừ các tàu tắt thiết bị định vị khi di chuyển qua vùng Vịnh.

Không có ghi nhận về giao tranh tại Lebanon trong ngày 21/6, sau hai ngày Israel oanh tạc dữ dội và nhóm Hezbollah nã pháo vào các vị trí của Israel.

Vị trí Iran và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian