Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng sau thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Trong một thông điệp bằng văn bản được đọc trên đài truyền hình nhà nước Iran IRIB vào tối 18/6, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết các quan chức Iran đã thực hiện những nỗ lực sâu rộng nhất để đạt được một bản ghi nhớ hiểu biết với Mỹ.

“Tổng thống Iran và Mỹ đã ký kết một bản ghi nhớ hiểu biết. Trong quá trình để đạt được giai đoạn này, các quan chức đã thực hiện nhiều nỗ lực với sự thiện chí", ông Khamenei phát biểu.

Ông Khamenei cho biết ban đầu ông đã có một quan điểm khác nhưng đã cho phép thực hiện thỏa thuận dựa trên các cam kết từ Tổng thống Masoud Pezeshkian, người với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã thay mặt chính mình và các thành viên khác cam kết bảo vệ các quyền lợi của dân tộc Iran và mặt trận kháng chiến.

“Xét về mặt nguyên tắc, tôi đã có một quan điểm khác. Tuy nhiên, căn cứ vào cam kết đã đưa ra cho tôi bởi vị Tổng thống kính trọng, với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thay mặt cho chính ông ấy và các thành viên khác, nhằm bảo vệ các quyền lợi của dân tộc Iran và mặt trận kháng chiến và dựa trên việc ông ấy rõ ràng đã chấp nhận trách nhiệm làm như vậy, tôi đã cho phép thực hiện thỏa thuận”, ông Khamenei nói.

Iran giờ đây sẽ “chờ đợi sự hoàn thành của các điều kiện đã được nêu ra” trong thỏa thuận, nhà lãnh đạo Iran nói tiếp.

Ông nhấn mạnh, bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp tiềm năng nào trong tương lai “đều không biểu thị cho việc chấp nhận lập trường của đối phương”.

Ông nêu rõ, quyết định thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran không có nghĩa là Tehran sẽ chấp nhận tất cả các điều kiện của Washington trong quá trình đối thoại tiếp theo.

"Rõ ràng là các cuộc đàm phán cá nhân có thể diễn ra trong tương lai sẽ không đồng nghĩa với việc chấp nhận lập trường của đối phương", ông nói. Theo ông Khamenei, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tuyên bố nếu Mỹ cố tình đưa ra các yêu sách quá đáng, phái đoàn Iran sẽ không chấp nhận chúng.

Ông Khamenei sau đó đã đăng tải một phiên bản tiếng Anh cho tuyên bố của mình trên tài khoản X chính thức của ông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết một Bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) theo hình thức trực tuyến nhằm chấm dứt xung đột.

MOU kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ trong vòng 30 ngày, khôi phục lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz, một kế hoạch tái thiết trị giá ít nhất 300 tỷ USD dành cho Iran, và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo bản MOU, hai bên đã bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận cuối cùng toàn diện. Các cuộc đàm phán trực tiếp được lên lịch bắt đầu vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ, với Pakistan và Qatar đóng vai trò là các bên trung gian hòa giải.

Theo PressTV