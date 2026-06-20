Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
"Sau đợt giao tranh hôm nay, Israel và Hezbollah hiện đã ngừng bắn", một quan chức Mỹ nói với Reuters ngày 19/6, thêm rằng thời điểm thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực là khoảng 16h (20 giờ Hà Nội).
AFP dẫn lời một quan chức vùng Vịnh xác nhận Israel và Hezbollah nhất trí ngừng bắn nhờ nỗ lực trung gian của Qatar, Mỹ và Iran.
Một quan chức Israel cấp cao nói Tel Aviv sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn, miễn là Hezbollah không tấn công nước này. Quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện ở khu vực đang kiểm soát ở miền nam Lebanon.
Một quan chức chính trị Hezbollah cho biết Iran đã nói với nhóm vũ trang rằng Tehran không thể tiếp tục đàm phán với Washington nếu không có một lệnh ngừng bắn hiệu quả.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei không bình luận về nội dung trao đổi này, chỉ cảnh báo Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon. Ông lưu ý Tehran sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích, an ninh và đồng minh của mình.
Quân đội Israel ngày 19/6 thông báo đã tấn công hơn 80 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon và hạ sát hàng chục thành viên của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này.
Giới chức Lebanon cho biết 21 người đã thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel ở miền nam. Quân đội Israel ghi nhận 4 quân nhân, trong đó có một tiểu đoàn trưởng, thiệt mạng sau khi một xe tăng bị Hezbollah tập kích.
Đây là lần đầu IDF hứng thiệt hại về nhân mạng kể từ khi Mỹ - Iran ký bản ghi nhớ, trong đó có điều khoản khẳng định Israel phải chấm dứt chiến dịch ở Lebanon.
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah khai hỏa rocket nhằm vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel. Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng. Trong khi đó, Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi lực lượng Israel rời khỏi Lebanon.
Hai bên từng đạt lệnh ngừng bắn vào ngày 17/4 và ngày 3/6, nhưng giao tranh sau đó vẫn tái diễn.
Kể từ tháng 7/2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới kết nối ba thành phố chiến lược: Brussels, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.
Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7/10/2023 đến nay đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard vừa công bố một loạt tài liệu liên quan đến các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ tại Ukraine, trong đó đề cập đến hoạt động nghiên cứu một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm.
Theo thông báo của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines sáng nay (11/6), số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở tỉnh Sarangani, trên đảo Mindanao hôm 8/6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích.
Giao tranh một lần nữa nổ ra tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran. Theo một số báo cáo, đụng độ diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực eo biển Hormus, nơi Tehran vừa tuyên bố tái áp đặt phong tỏa.
Các nhà dự báo khí tượng cảnh báo một hiện tượng El Nino mạnh có thể đang hình thành tại Thái Bình Dương, với khả năng trở thành một trong những sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận trong hơn một thế kỷ. Diễn biến này có thể làm thay đổi mạnh mẽ các mô hình thời tiết toàn cầu trong những tháng tới.
Những diễn biến quân sự mới nhất giữa Iran và Israel cho thấy lệnh ngừng bắn tại Trung Đông vẫn rất mong manh, đồng thời phơi bày những khác biệt ngày càng rõ nét giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.