Nhiều nước cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Ngày càng nhiều cha mẹ lo ngại về tình trạng trẻ em sử dụng mạng xã hội (Ảnh: Straitstimes).

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 15/6 tuyên bố Anh sẽ đưa ra các biện pháp cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và hạn chế truy cập vào các hình thức tương tác trực tuyến khác.

Một số quốc gia khác cũng đã công bố kế hoạch cấm mạng xã hội tương tự, khi các bậc cha mẹ, những người làm giáo dục và các chuyên gia cố gắng bảo vệ trẻ em khỏi những tác hại tiềm tàng liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.

Vào tháng 12 năm ngoái, Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng nhiều ứng dụng mạng xã hội. Đây là trường hợp thử nghiệm được nhiều quốc gia theo dõi sát sao, bao gồm cả Anh. Anh tuyên bố sẽ áp dụng phiên bản riêng của mình theo mô hình của Australia.

Các lệnh cấm được lên kế hoạch, ở Anh và các quốc gia khác, xuất phát từ những lời kêu gọi ngày càng tăng từ các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục. Họ kêu gọi chính phủ và các công ty công nghệ cần hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ trẻ em trên mạng.

Anh

Anh có kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Chính phủ Anh cho biết lệnh cấm sẽ áp dụng với các ứng dụng Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook và X (trước đây là Twitter).

Tuy nhiên, Anh có kế hoạch đi xa hơn Australia, bằng cách chặn phát trực tiếp và tương tác với người lạ đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Điều này cũng sẽ áp dụng cho các trang web trò chơi và các dịch vụ trực tuyến khác ngoài mạng xã hội.

Chính phủ Anh cũng đưa ra kế hoạch xem xét “lệnh giới nghiêm ban đêm và hạn chế việc lướt điện thoại vô tận” đối với trẻ em dưới 18 tuổi. Chính phủ Anh cho biết các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mô phỏng kết nối tình cảm hoặc nhập vai tình dục với người dùng sẽ phải thực thi giới hạn độ tuổi tối thiểu là 18.

Anh cho biết các biện pháp hạn chế sẽ “đi xa hơn bất kỳ quốc gia nào khác”. Chính phủ Anh dự kiến ban hành luật vào cuối năm nay, với lệnh cấm có hiệu lực vào đầu năm 2027.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận luật mới sẽ không ngăn chặn được tất cả trẻ em sử dụng mạng xã hội, nhưng ông nói rằng chính phủ vẫn phải hành động.

Áp lực dư luận đã gia tăng trong những năm gần đây khi các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục lo ngại về những tác hại của mạng xã hội đối với giới trẻ. Một nhóm phụ huynh Anh có con tự tử sau khi tiếp xúc với nội dung tiêu cực trên mạng xã hội đã vận động chính phủ hành động trong nhiều năm.

Australia

Lệnh cấm ở Australia có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái, yêu cầu người dùng mạng xã hội phải ít nhất 16 tuổi mới được truy cập vào các tài khoản trên Snapchat, TikTok, Facebook và các nền tảng và dịch vụ khác.

Vào tháng 1, một cơ quan quản lý của Australia đã thông báo rằng các công ty đã “thu hồi quyền truy cập” của khoảng 4,7 triệu tài khoản thuộc về trẻ em dưới 16 tuổi.

Malaysia

Tháng này, Malaysia bắt đầu thực thi các quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi có tài khoản mạng xã hội. Chính phủ đã công bố kế hoạch này vào tháng 11 năm ngoái.

Các nhà chức trách cho biết việc xác minh tuổi đối với người dùng sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Liên minh châu Âu

Tây Ban Nha: Thủ tướng Pedro Sánchez đã công bố kế hoạch vào tháng 2 về một lệnh cấm mạng xã hội tương tự, yêu cầu các nền tảng phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi hiệu quả. Luật này cần được Quốc hội thông qua.

Pháp: Lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi có thể được áp dụng vào đầu năm học (tháng 9). Kế hoạch này được ủng hộ rộng rãi trong toàn bộ chính quyền Pháp, và Tổng thống Emmanuel Macron là người ủng hộ mạnh mẽ.

Áo: Vào tháng 3, Áo đã công bố kế hoạch cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi.

Hy Lạp: Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vào tháng 4 cho biết luật cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2027. Đề xuất này nhận được rất ít sự phản đối và dự kiến luật được thông qua vào mùa hè này.

Ông Mitsotakis cho biết Hy Lạp không muốn tách trẻ em khỏi công nghệ, vốn có thể là nguồn cảm hứng, kiến thức và sự sáng tạo. Nhưng ông cũng đưa ra lời cảnh báo: “Thiết kế gây nghiện của một số ứng dụng, mô hình lợi nhuận dựa trên sự chú ý của bạn, dựa trên thời gian bạn dành trước màn hình điện thoại, và điều này tước đoạt sự ngây thơ và tự do của chính bạn, cần phải được ngăn chặn”.

Đan Mạch: Đan Mạch đã công bố kế hoạch vào tháng 11 để cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội nhất định. Cha mẹ sẽ được phép cho phép trẻ em từ 13 tuổi trở lên sử dụng mạng xã hội.

Bộ phụ trách các vấn đề kỹ thuật số của Đan Mạch cho biết mục tiêu là trẻ em sẽ không sử dụng mạng xã hội cho đến khi 15 tuổi. Cơ quan này cho biết họ muốn dành cho trẻ em nhiều thời gian hơn cho “sự bình yên, vui chơi và phát triển” trước khi bắt đầu sử dụng mạng xã hội.

Indonesia

Vào tháng 3, Indonesia bắt đầu áp dụng một quy định mới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng “các nền tảng có rủi ro cao”, bao gồm TikTok, YouTube, Facebook, Instagram và Roblox.

Trung Quốc

Trung Quốc cũng triển khai một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới về việc sử dụng Internet. Trung Quốc chặn nhiều nền tảng phương Tây, và chính quyền đã áp đặt giới hạn về thời gian trẻ em có thể dành cho hàng loạt trang mạng xã hội nội địa.

Năm 2021, Bắc Kinh đã hạn chế thời gian trẻ em chơi trò chơi điện tử xuống còn 3 giờ mỗi tuần, và chỉ được chơi từ 20-21h vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Brazil

Một đạo luật nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nội dung trực tuyến gây nghiện, bạo lực và khiêu dâm đã có hiệu lực vào tháng 3.

Biện pháp này không phải là lệnh cấm. Thay vào đó, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ phải liên kết tài khoản của mình với người giám hộ hợp pháp, người có thể giám sát việc sử dụng mạng xã hội. Luật cũng cấm các nền tảng có những nội dung được cho là “các hành vi mang tính thao túng”.

Mỹ

Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em ngăn cấm các công ty thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi.

Việc cấm hoàn toàn trẻ em sử dụng mạng xã hội sẽ khó thực hiện, một phần vì các bang có luật riêng. Một số bang đã hạn chế sử dụng mạng xã hội, nhưng những nỗ lực đó đã bị thách thức tại tòa án với lý do về quyền tự do ngôn luận.