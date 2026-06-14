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Thế giới

Phái đoàn Qatar đến Iran thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận hòa bình

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Các đại diện đàm phán Qatar đến Tehran trong nỗ lực thúc đẩy Iran hoàn tất thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến sự với Mỹ.

Hãng tin Iran ISNA cho biết phái đoàn trung gian đàm phán do cố vấn của Thủ tướng Qatar dẫn đầu đã đến Tehran hôm nay, với mục đích là "thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến tiến trình ngoại giao".

Reuters trước đó dẫn nguồn thạo tin cho biết phái đoàn Qatar sẽ thúc đẩy giới lãnh đạo Iran thông qua nội dung thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột bùng phát từ tháng 2.

Một góc phố ở thủ đô Tehran, Iran ngày 8/6. Ảnh: AFP
Một góc phố ở thủ đô Tehran, Iran ngày 8/6. Ảnh: AFP

Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ ký thỏa thuận chấm dứt chiến sự với Iran trong ngày 14/6 và eo biển Hormuz lập tức mở cửa trở lại sau đó.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng ngày cho biết Mỹ và Iran "đang cận kề thỏa thuận hơn bao giờ hết" và Islamabad đang chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình bằng hình thức điện tử. Pakistan là bên trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán Mỹ - Iran.

Tuy nhiên, giới chức Iran không xác nhận thông tin về lịch trình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói rằng thời điểm ký bản ghi nhớ "không phải ngày 14/6", nhưng cũng không loại trừ khả năng điều này sẽ diễn ra "trong những ngày tới".

Hãng thông tấn Fars News hôm nay dẫn nguồn thạo tin cho biết Tehran đang cân nhắc quyết định cuối cùng về khuôn khổ thỏa thuận với Washington.

Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng vũ trang, các nhà ngoại giao và người dân nước này "đang phối hợp cùng nhau để hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia". "Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sẽ đáp trả mọi mối đe dọa", Yadollah Javani, quan chức chính trị của IRGC, cho hay.

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