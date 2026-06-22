Australia phá đường dây buôn ma túy lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử

Cơ quan chức năng Australia vừa công bố kết quả của một trong những chiến dịch chống ma túy lớn nhất từ trước đến nay, với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu AUD (572 triệu USD) tại Sydney và bắt giữ 8 người bị cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.

Số ma túy khổng lồ này được phát hiện hôm 19/6 tại một khu đất nông thôn ở Londonderry, phía Tây Sydney. Theo cảnh sát, đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Australia.

Theo thông tin từ Cảnh sát Liên bang Australia (AFP), các điều tra viên đã phát hiện nhiều hố chứa được đào dưới lòng đất tại khu đất này. Số ma túy được cho là đã được cất giấu bên dưới các container vận chuyển được cải tạo đặc biệt nhằm che giấu hoạt động bất hợp pháp.

Hai người đàn ông (21 tuổi và 25 tuổi) đã bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát truy đuổi. Cả hai đã ra hầu tòa vào cuối tuần qua và hiện đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến việc sở hữu số lượng ma túy thương mại đặc biệt lớn. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với những hình phạt rất nặng theo luật pháp Australia.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ một phát hiện bất thường tại bang Queensland hồi tháng 5 vừa qua. Khi đó, khoảng 40kg cocain đã được phát hiện trôi nổi trên mặt nước gần một bến thuyền ở thành phố Mackay ở Bắc Queensland.

Từ manh mối này, các cơ quan thực thi pháp luật đã mở rộng điều tra và dần phát hiện một mạng lưới vận chuyển ma túy bị nghi hoạt động trên phạm vi nhiều bang.

AFP cho biết số may túy bị thu giữ được cho là có liên quan đến một chuyến vận chuyển bằng đường biển, được đưa từ một tàu mẹ hoạt động ngoài khơi sang các tàu nhỏ hơn trước khi được đưa vào đất liền. Sau đó, số hàng này bị nghi đã được vận chuyển qua bang Queensland, tiếp tục đi qua thành phố Brisbane rồi đến thành phố Sydney.

Một tàu hàng mang tên MV Wealth đã bị cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ điều tra. Ngoài hai người bị bắt tại Sydney, 6 người khác bị cáo buộc là thành viên của đường dây vận chuyển cũng đã bị truy tố với nhiều tội danh liên quan.

AFP nhận định đây là một đòn giáng mạnh vào các tổ chức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời giúp ngăn chặn một lượng lớn ma túy nguy hiểm có thể được đưa ra thị trường Australia.

Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ hoặc truy tố trong thời gian tới./.