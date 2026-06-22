Nổ nhà máy khí đốt Qatar, 18 người mất tích

Ít nhất 54 người bị thương và 18 người mất tích sau vụ nổ trong trung tâm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới tại Qatar.
Bộ Nội vụ Qatar ngày 22/6 cho biết vụ nổ xảy ra vào đêm trước tại một nhà máy thuộc khu công nghiệp Ras Laffan, trung tâm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, cách thủ đô Doha khoảng 80 km về phía bắc.
54 người bị thương. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Lekhwiya cùng Cơ quan Phòng vệ Dân sự đang triển khai chiến dịch tìm kiếm 18 người mất tích.
QatarEnergy, tập đoàn năng lượng quốc doanh quản lý khu công nghiệp Ras Laffan, xác định vụ nổ và đám cháy bùng phát tại nhà máy Barzan.
Giới chức Qatar bước đầu xác định đây là "tai nạn kỹ thuật". Chưa ghi nhận hiện tượng rò rỉ khí đốt hay hóa chất gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Cư dân tại nhiều khu vực ở Doha cho biết họ cảm nhận được rung lắc bất thường vào đêm 21/6, mô tả nó giống như một trận động đất nhỏ.
Nhà máy Barzan cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa Qatar. Công suất của nhà máy này là hơn 39 triệu m3 mỗi ngày, chủ yếu phục vụ sản xuất điện và vận hành các nhà máy khử mặn.
Ras Laffan là trung tâm công nghiệp năng lượng quan trọng hàng đầu của Qatar, đồng thời là nơi đặt cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, đóng góp khoảng 1/5 nguồn cung LNG toàn cầu.
Sự cố xảy ra trong giai đoạn Qatar đang nỗ lực khôi phục hoạt động tại các cơ sở năng lượng sau một số thiệt hại do xung đột khu vực.
Tháng 3, giới chức Qatar thông báo khu công nghiệp Ras Laffan đã hứng chịu "thiệt hại đáng kể" sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. QatarEnergy khi đó đã viện dẫn điều khoản bất khả kháng để tạm ngưng một số hợp đồng với khách hàng tại Italy, Bỉ, Hàn Quốc và Trung Quốc.
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