Myanmar vô hiệu hóa hơn 140.000 sim điện thoại liên quan đến cờ bạc trực tuyến

Số thẻ sim này đã bị hủy kích hoạt vĩnh viễn sau khi cơ quan chức năng Myanmar phát hiện chúng được sử dụng để phát tán các tin nhắn có nội dung liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Ngày 22/6, giới chức Myanmar đã vô hiệu hóa vĩnh viễn 143.409 sim điện thoại nghi có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Theo báo cáo, số thẻ sim này đã bị hủy kích hoạt vĩnh viễn trong giai đoạn từ tháng 3/2025-5/2026 sau khi cơ quan chức năng phát hiện chúng được sử dụng để phát tán số lượng lớn các tin nhắn có nội dung giống nhau liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Báo cáo cũng cho biết nhà chức trách Myanmar đã đình chỉ hoạt động của 1.120 thẻ sim được sử dụng để vận hành các tài khoản tài chính bất hợp pháp có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đồng thời đóng vĩnh viễn hơn 1.000 tài khoản ví điện tử phục vụ cho các đường dây cờ bạc trực tuyến.
Bên cạnh đó, từ tháng 1/2025-4/2026, cơ quan chức năng Myanmar đã chặn quyền truy cập đối với 102 trang web và ứng dụng cờ bạc thông qua các biện pháp hạn chế địa chỉ IP.
Ngoài các biện pháp kỹ thuật, các thủ tục pháp lý cũng được tiến hành đối với các diễn viên, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs/Influencers) và những cá nhân khác tham gia quảng bá đánh bạc trực tuyến./.
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