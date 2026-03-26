“Gương mặt thương hiệu” lan toả giá trị văn hoá Agribank

Cán bộ ngân hàng tâm huyết, trách nhiệm

Chị Nguyễn Thị Vân Anh luôn được đồng nghiệp và khách hàng thân thiết gọi bằng cái tên thân thương "gương mặt thương hiệu Agribank".

Chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1988), bắt đầu bén duyên với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hà Tĩnh từ năm 2010 với vai trò là cán bộ giao dịch viên. Chính vị trí công việc ban đầu này đã trở thành môi trường để chị rèn luyện tác phong, bản lĩnh, sự tỉ mỉ và tinh thần phục vụ khách hàng, đặt nền móng cho hành trình trưởng thành của mình.

Chị Vân Anh tâm sự: “8 năm gắn bó với vị trí giao dịch viên tại Agribank Chi nhánh Lộc Hà và Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, lắng nghe, thấu hiểu và học cách đặt mình vào vị trí của họ. Chính quãng thời gian ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề, từng bước hoàn thiện bản lĩnh, trau dồi nghiệp vụ ngân hàng, rèn luyện khả năng xử lý tình huống và áp lực công việc. Từ đó, tôi hiểu rõ hơn giá trị cốt lõi của người cán bộ ngân hàng là sự tận tâm, chuẩn mực và trách nhiệm”.

Trong mọi công việc, chị Vân Anh luôn lấy trách nhiệm lên hàng đầu, làm việc tận tuỵ, chuyên nghiệp, tạo sự hài lòng đến với mỗi khách hàng.

Từ những trải nghiệm tích lũy qua từng ngày làm việc, chị trưởng thành, vững vàng hơn trong công việc chuyên môn. Tháng 12/2018, theo sự điều động của Ban Giám đốc, chị Vân Anh được điều động về Phòng Tổng hợp (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) và được bổ nhiệm là Phó Trưởng phòng từ tháng 6/2021. Ở vị trí này, chị trực tiếp tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tiền lương, hành chính…

Không trực tiếp giao dịch với khách hàng, nhưng công việc đòi hỏi sự chính xác, khách quan và tác động sâu rộng đến hiệu quả chung của toàn chi nhánh. Từ việc phát động các phong trào thi đua, xây dựng cơ chế khuyến khích người lao động, đến đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách…đều được chị và tập thể phòng tham mưu thực hiện bài bản, hiệu quả. Nhờ vậy, chi nhánh nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giai đoạn 2020 - 2024, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh liên tục đạt thứ hạng cao trong toàn hệ thống, nhiều năm liền được ghi nhận là tập thể vững mạnh, xuất sắc.

Luôn đặt trách nhiệm trong mỗi nhiệm vụ, chị Vân Anh cũng là tác giả của nhiều sáng kiến chuyên môn có hiệu quả như: “Giải pháp tăng trưởng nguồn vốn và dịch vụ tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh” (2022); “Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thi đua khen thưởng tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh” (2023), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp thị và truyền thông tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh”. Các giải pháp được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở, được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công nhận và nhân rộng trong toàn ngành ngân hàng…

Trong suốt từ năm 2016 – 2025, chị Nguyễn Thị Vân Anh luôn đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cũng như các phong trào của đơn vị; đặc biệt, từ 2020 – 2023, chị vinh dự liên tiếp nhận nhận những phần thưởng cao quý: Bằng khen UBND tỉnh (2020); bằng khen Công đoàn Việt Nam (2022, 2023); bằng khen Thống đốc Ngân hàng Việt Nam (2023), chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng (2024)…

Sáng “vai” cán bộ phong trào “2 giỏi”

Chị Vân Anh năng nổ hoạt động công tác đoàn, công đoàn và hướng về cộng đồng.

Không chỉ giỏi chuyên môn, chị Nguyễn Thị Vân Anh còn là một cán bộ đoàn thể năng động, nhiệt huyết. Với vai trò Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở (từ cuối năm 2025), chị luôn trăn trở làm sao để các phong trào không chỉ sôi nổi mà còn thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm xã hội của Agribank.

Từ đó, nhiều chương trình ý nghĩa đã được triển khai như: Cuộc thi viết “Ngân hàng trong em”, “Agribank trong tôi”; các cuộc thi ảnh trực tuyến “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới”, “Nét đẹp phụ nữ Agribank”, “Agribank – 35 năm sứ mệnh tự hào”, cuộc thi sáng tác thiệp “Trao gửi yêu thương”...

Chị Nguyễn Thị Vân Anh tham gia trao quà, công trình có ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ: “Hoạt động đoàn thể giúp tôi có thêm cơ hội kết nối mọi người, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trưởng thành từ một cán bộ đoàn, tôi luôn ý thức phải giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, sự tiên phong và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ trong từng công việc mình đảm nhiệm.

Mỗi chương trình, mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt, để rồi nhận ra rằng công việc của mình không chỉ dừng lại ở ngân hàng mà còn có ý nghĩa xã hội rộng lớn hơn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng”.

Chị Vân Anh là một người "đa tài" với các vai trò như: MC, ca hát...

Trong cuộc sống đời thường, chị Vân Anh còn là người phụ nữ của gia đình, chu toàn, ấm áp. Giữa bộn bề công việc, chị vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để chăm lo tổ ấm, giữ gìn sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có lẽ chính sự hài hòa ấy đã giúp chị luôn giữ được năng lượng tích cực, sự bền bỉ trong công việc và niềm vui trong cuộc sống.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với Agribank, từ một giao dịch viên đến vị trí quản lý, từ một đoàn viên trẻ đến cán bộ công đoàn nòng cốt, chị Nguyễn Thị Vân Anh đã từng bước khẳng định mình bằng sự nỗ lực không ngừng.