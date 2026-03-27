Chuyển giao các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh về MTTQ tỉnh

(Baohatinh.vn) - 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn và 1 đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 27/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai việc chuyển giao các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh đoàn và Hội Nông dân tỉnh về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thường trực MTTQ tỉnh tiếp nhận chuyển giao các đơn vị sự nghiệp công lập.

6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn được chuyển giao nguyên trạng, gồm: Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu lưu niệm Lý Tự Trọng; Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh; Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh; Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế Phúc Trạch; Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn; Trung tâm Hướng nghiệp và Phát triển kinh tế thủy sản thanh niên xung phong Hà Tĩnh.

Cùng đó, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh - trực thuộc Hội Nông dân tỉnh cũng được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua.
Lãnh đạo Ban quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các đơn vị theo đúng quy định; đồng thời rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, trên cơ sở đó, tham mưu cho các cơ quan chức năng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động sau khi chuyển giao.

Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị.

Việc chuyển giao nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng đồng bộ, hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị phát huy tốt hơn vai trò, chức năng trong giai đoạn mới. Các đơn vị được yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động chuyên môn liên tục và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Sau khi tiếp nhận, các nội dung về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động, MTTQ tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện; tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Chuyện những người vợ làm... chồng

Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”

Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng

