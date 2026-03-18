Thiên Cầm gấp rút chỉnh trang, khởi động mùa du lịch mới

(Baohatinh.vn) - Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khởi động mùa du lịch năm 2026.
Để khởi động mùa du lịch năm 2026, thời điểm này, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm - đơn vị quản lý Khu du lịch Thiên Cầm đang khẩn trương triển khai các hạng mục chỉnh trang để hoàn thiện diện mạo đồng bộ, khang trang, tạo ấn tượng chuyên nghiệp, thân thiện ngay từ những ngày đầu đón khách.
Thời điểm này, các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ở Khu du lịch Thiên Cầm đều đang khẩn trương tu sửa các hạng mục cơ sở vật chất như: mái che, bàn ghế, thiết bị nuôi hải sản, bảng biển quảng cáo... để sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch hè. Trong ảnh:Nhà hàng Ái Luận đầu tư hơn 150 triệu đồng để chỉnh trang ki-ốt.
Bà Nguyễn Thị Diễn - chủ nhà hàng Ninh Diễn (Khu du lịch Thiên Cầm) chia sẻ: "Năm nay dự báo thời tiết nắng nóng đến sớm hơn mọi năm. Vì vậy, ngoài việc tập trung chỉnh trang sớm, chúng tôi cũng chủ động nhập lượng lớn hải sản trong bể để sẵn sàng đón khách. Bình quân mỗi ngày, bể nhà hàng chúng tôi luôn có sẵn 5 tạ hải sản phục vụ du khách".
Không riêng các nhà hàng, hiện nay, các cơ sở lưu trú cũng đang gấp rút triển khai thi công, sửa sang phòng nghỉ để sẵn sàng khởi động mùa kinh doanh mới. Trong ảnh: Khách sạn Thành An lắp đặt các thiết bị trong phòng nghỉ.
Vừa lắp đặt thiết bị điện nước, anh Trần Nam Thức - chủ khách sạn Thành An (Khu du lịch Thiên Cầm) vừa chia sẻ: "Năm nay, tôi đầu tư hơn 12 tỷ đồng xây dựng khách sạn 6 tầng với 27 phòng lưu trú; đặc biệt, tầng 6 được bố trí bể bơi rộng rãi, tạo điểm nhấn cho không gian nghỉ dưỡng. Các hạng mục còn lại đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đưa vào khai thác trong dịp đầu hè".
Với sự đầu tư bài bản, chuẩn bị chu đáo, các nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm đang hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn và trọn vẹn trong mùa hè năm nay.
Khu du lịch Thiên Cầm hiện có khoảng 50 cơ sở lưu trú với hơn 1.500 phòng nghỉ và 60 nhà hàng dịch vụ ăn uống. Với sự đầu tư chỉnh trang bài bản, địa phương phấn đấu năm 2026 sẽ đạt doanh thu du lịch trên 600 tỷ đồng; tăng 10% so với năm 2025. Để đạt mục tiêu đề ra, hiện nay, địa phương đang tập trung chỉnh trang hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh. Song song với đó, xã cũng đẩy mạnh quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách về với Thiên Cầm trong mùa hè này.
Ông Phạm Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm
