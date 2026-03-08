Hotline: 02393.693.427
Chính trị

Xây dựng Đảng

Xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Văn kiện Đại hội XIV là bản thiết kế chiến lược và công cụ lãnh đạo tối cao của Đảng, xác lập tầm nhìn dài hạn cho tương lai đất nước, kết tinh khát vọng phát triển dân tộc.

Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Đây là dấu mốc định hướng tương lai, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới. Văn kiện Đại hội là sự kết tinh cao nhất của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược, đánh dấu bước phát triển đột phá trong lý luận và tư duy chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

Đây chính là bản cương lĩnh, là kim chỉ nam hành động dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Bộ Văn kiện khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác nghiên cứu, học tập và sớm đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống, trong những ngày qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng nỗ lực, khẩn trương thực hiện việc biên tập-xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Bộ sách gồm 823 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIV của Đảng thông qua, gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (do đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình bày); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam…

Việc tuyên truyền, học tập và triển khai hiệu quả những nội dung cốt lõi Văn kiện Đại hội XIV vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhu cầu cấp bách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Độc giả cũng được tiếp cận với toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát biểu của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại phiên bế mạc Đại hội; Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản, điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV không chỉ nằm ở những mục tiêu cụ thể, mà sâu xa hơn là những chuyển biến căn bản về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức tổ chức đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Văn kiện Đại hội XIV đã xác lập một hệ thống tư duy phát triển mới: Vững về lý luận, rõ về chiến lược, mạnh về động lực, sâu về nhân văn và hiện đại về quản trị. Chính hệ thống quan điểm ấy tạo nên nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh hiện nay, việc nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quyết sách trong Văn kiện sẽ tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức, giúp thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng. Đây chính là động lực quan trọng để khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

