"Ươm mầm" đảng viên từ phong trào thi đua ở cơ sở

Ngày 31/12/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là “cú hích” nhằm đổi mới tư duy và phương thức trong công tác phát triển Đảng.

Ngay sau khi chỉ thị được ban hành, các đảng bộ trong toàn tỉnh đã nhanh chóng quán triệt và cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Từ việc rà soát nguồn, phát hiện quần chúng ưu tú đến "ươm mầm" từ các phong trào thi đua.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà.

Tại Chi bộ thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà, đầu tháng 3/2026 đơn vị đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 đoàn viên ưu tú. Đây đều là những đoàn viên năng nổ trong xây dựng nông thôn mới, nông dân sản xuất giỏi đến cán bộ trẻ nhiệt huyết ở cơ sở. Với sự chủ động “ươm mầm” từ sớm, Chi bộ thôn Sơn Bằng đã mở rộng nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên mới ngay từ nền tảng phong trào quần chúng.

Đảng viên Võ Thị Nhật Linh chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Không riêng tại Chi bộ thôn Sơn Bằng, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn xã Lộc Hà thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện công tác phát triển đảng, Đảng ủy xã Lộc Hà đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác tạo nguồn, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Nhờ đó, từ ngày 1/1/2026 đến nay, toàn xã đã kết nạp được 16 đảng viên, đạt chỉ tiêu 39% kế hoạch Tỉnh ủy giao trong năm, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 1.386 đồng chí.

Đảng bộ xã Sơn Tây kết nạp 10 đảng viên mới trong những tháng đầu năm 2026.

Tại Đảng bộ xã Cẩm Duệ, tinh thần của Chỉ thị 08-CT/TU được quán triệt đến từng chi bộ. Đảng ủy xã ban hành kế hoạch và nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, trong đó xác định rõ nhiệm vụ tạo nguồn từ đoàn viên, hội viên trẻ và những cá nhân tiêu biểu trong các phong trào tại địa phương.

Nhờ làm tốt công tác này, những tháng đầu năm, Đảng bộ xã Cẩm Duệ đã kết nạp thêm 10 đảng viên mới, bổ sung lực lượng cho các chi bộ thôn và đơn vị trực thuộc.

Chi bộ thôn Phan Chu Trinh (xã Cẩm Duệ) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Ông Hoàng Duy Trung - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ chia sẻ: “Các đảng viên mới đều là những nhân tố tích cực, có ý thức rèn luyện, được các tổ chức đoàn thể giới thiệu và trải qua quá trình theo dõi, bồi dưỡng chặt chẽ. Bên cạnh việc quan tâm phát triển số lượng, địa phương cũng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng ưu tú được thực hiện thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động tại cơ sở”.

Cùng với các xã Lộc Hà, Cẩm Duệ, hiện nay, nhiều địa phương trên toàn tỉnh đã triển khai Chỉ thị 08-CT/TU về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn mới. Sau hơn 3 tháng triển khai, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 350 đảng viên mới.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kết nạp tối thiểu 15.400 đảng viên, bình quân khoảng 3.080 đảng viên mỗi năm. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, các đảng bộ đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng chi bộ. Kết quả phát triển đảng viên cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại định kỳ của các tổ chức cơ sở đảng.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa đánh giá: “Nhiều địa phương đã quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở khu vực nông thôn - nơi lâu nay công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên còn gặp không ít khó khăn. Nhờ đó, số lượng đảng viên mới ở khu vực nông thôn có xu hướng tăng lên, góp phần củng cố tổ chức đảng và nâng cao hiệu quả lãnh đạo tại cơ sở.

Việc chủ động tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ cơ sở đang giúp công tác phát triển Đảng từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát đội ngũ quần chúng ưu tú, đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để công tác phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.”