[Infographic] Quy trình bỏ phiếu bầu cử trong 5 bước

Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2050 20/02/2026 05:46 Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 định hình mục tiêu tăng trưởng hai con số bằng các chiến lược, nhiệm vụ cụ thể với từng vùng kinh tế.

[Infographic] 15 nhân sự ứng cử ĐBQH khoá XVI tại Hà Tĩnh gồm những ai? 19/02/2026 13:00 Trong 15 nhân sự cơ quan ứng cử ĐBQH khoá XVI trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng 13 nhân sự do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.

20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc chờ đón du khách dịp đầu xuân ở Hà Tĩnh 19/02/2026 05:17 Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ hôm nay (mùng 3 Tết) đến Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), trên địa bàn tỉnh diễn ra 20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc giúp du khách khám phá, trải nghiệm.

Nhiều giải đấu thể thao hấp dẫn đầu Xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh 17/02/2026 08:28 Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa công bố các giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh, trong đó có bóng chuyền, kéo co, cờ thẻ.

[Infographic] 4 điểm bắn pháo hoa giao thừa và các lễ hội xuân ở Hà Tĩnh 13/02/2026 08:59 Chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí chào năm mới 2026 và nhiều lễ hội hấp dẫn diễn ra trong dịp xuân Bính Ngọ là cơ hội để người dân và du khách khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh.

[Infographic] KKT Vũng Áng mở rộng gồm những khu vực nào? 05/02/2026 05:15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tăng quỹ đất để tạo không gian phát triển, xây dựng KKT trở thành trung tâm động lực của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm 23/01/2026 14:58 Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 22/01/2026 19:48 Đại hội XIV của Đảng đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương với 200 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự được bầu là Ủy viên chính thức. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Duy Lâm.

Trung ương khóa mới bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư như thế nào? 21/01/2026 08:16 Sau khi đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Trung ương sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban.

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước 10/01/2026 08:30 Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Từ 5/1/2026: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc 05/01/2026 11:17 Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính chủ trì triển khai chính thức bắt đầu từ ngày 5/1/2026 phạm vi toàn quốc.

[Infographic] 6 dự án tại Hà Tĩnh khởi công, khởi động chào mừng Đại hội XIV của Đảng 18/12/2025 05:15 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh có 6 dự án sẽ khởi công, khởi động đồng loạt vào ngày 19/12 chào mừng Đại hội XIV của Đảng với tổng nguồn vốn hơn 128.552 tỷ đồng.

[Infographic] 3 mốc thời gian của "Chiến dịch Quang Trung" 04/12/2025 05:15 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” - thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập, hư hỏng do mưa lũ. Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2025.

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng 28/11/2025 14:44 Tại Kỳ họp thứ 28 khóa XVI diễn ra chiều 28/11, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

34 chủ tịch tỉnh, thành không là người địa phương, đa số thuộc thế hệ 7X 24/11/2025 08:44 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố hiện nay đều không phải là người địa phương, người trẻ nhất 45 tuổi, nhiều người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

Quá trình công tác của tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định 18/11/2025 08:56 Tại Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 18/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

[Infographic] Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định 17/11/2025 18:31 Theo quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16 12/11/2025 07:34 Quốc hội khóa 16 có tổng cộng 500 đại biểu, trong đó 217 đại biểu Trung ương và 283 đại biểu địa phương.

[Infographic] Tiểu sử Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Nguyễn Trọng Nghĩa 04/11/2025 15:45 Ngày 4/11, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

[Infographic] Chính phủ Việt Nam đương nhiệm 25/10/2025 19:48 Ngày 25/10/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng cùng Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới đây là Chính phủ Việt Nam đương nhiệm, tính đến ngày 25/10/2025.

Danh sách 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 19/10/2025 05:05 Trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, cập nhật đến ngày 17/10/2025.

Quá trình công tác của đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 02/10/2025 08:02 Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đã bầu đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Võ Trọng Hải.

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 02/10/2025 08:01 Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh.

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 02/10/2025 08:00 Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Nguyễn Duy Lâm.

10 dấu ấn nhiệm kỳ của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh 30/09/2025 06:32 Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực bền bỉ cùng sự linh hoạt, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã gặt hái những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Báo Hà Tĩnh điểm lại 10 dấu ấn nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc: 80 sự kiện nổi bật 02/09/2025 05:34 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Sơ đồ tham quan Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm 28/08/2025 08:08 Không gian triển lãm của Hà Tĩnh tại khu vực sảnh 5-7, được thiết kế thành 3 phân khu nổi bật, gồm: Hành trình 80 năm chiến đấu - xây dựng - hội nhập; những thành tựu KT-XH thời kỳ đổi mới; Hà Tĩnh vươn ra thế giới - Khát vọng phát triển bền vững. Triển lãm khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hôm nay, mở cửa đến hết ngày 5/9.

Lịch diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 08/08/2025 15:22 Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Lịch thi đấu chính thức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa giải V.League 2025/26 06/08/2025 07:30 Khởi đầu mùa giải V.League 2025/26, lịch thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được nhận định là khá thuận lợi khi chỉ phải gặp các đối thủ được đánh giá là "dễ thở" trong 4 vòng đấu đầu tiên.