[Infographic] Quy trình bỏ phiếu bầu cử trong 5 bước

(Baohatinh.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu như sau:
Trong 15 nhân sự cơ quan ứng cử ĐBQH khoá XVI trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng 13 nhân sự do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tăng quỹ đất để tạo không gian phát triển, xây dựng KKT trở thành trung tâm động lực của tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đại hội XIV của Đảng đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương với 200 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự được bầu là Ủy viên chính thức. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Duy Lâm.
Theo quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngày 25/10/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng cùng Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới đây là Chính phủ Việt Nam đương nhiệm, tính đến ngày 25/10/2025.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đã bầu đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Võ Trọng Hải.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Nguyễn Duy Lâm.
Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực bền bỉ cùng sự linh hoạt, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã gặt hái những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Báo Hà Tĩnh điểm lại 10 dấu ấn nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Không gian triển lãm của Hà Tĩnh tại khu vực sảnh 5-7, được thiết kế thành 3 phân khu nổi bật, gồm: Hành trình 80 năm chiến đấu - xây dựng - hội nhập; những thành tựu KT-XH thời kỳ đổi mới; Hà Tĩnh vươn ra thế giới - Khát vọng phát triển bền vững. Triển lãm khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hôm nay, mở cửa đến hết ngày 5/9.