[Infographic] 15 nhân sự ứng cử ĐBQH khoá XVI tại Hà Tĩnh gồm những ai?

(Baohatinh.vn) - Trong 15 nhân sự cơ quan ứng cử ĐBQH khoá XVI trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng 13 nhân sự do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.
Ngày 18/2/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 - 20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt; lấy đoàn kết, kỷ cương làm nền tảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Sáng mùng 1 Tết, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại nơi cư trú.
Sáng mồng 1 Tết, trong tiết trời mưa xuân lất phất, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, tiếng Quốc ca lại vang lên trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu năm mới. Nghi thức thiêng liêng này đã trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều năm.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, những người con quê hương Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Khi những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc cũng là lúc phường Thành Sen hân hoan đón chào mùa xuân trong diện mạo và tâm thế mới. Đô thị trung tâm của tỉnh tiếp tục định hình vị thế “đầu tàu” dẫn dắt phát triển của tỉnh nhà.
Những suất quà không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình trang trải thêm chi phí sinh hoạt, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và toàn xã hội đối với các hộ khó khăn.
Việc xếp hạng Di tích quốc gia Mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bổ sung vào các khu lưu niệm đã xếp hạng di tích quốc gia là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các vị tiền bối cách mạng.
Để đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics, Hà Tĩnh sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia, đặc biệt là với KKT Vũng Áng, đồng thời triển khai xây dựng cầu Bến Thủy 3.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đến thăm, động viên và chúc Tết tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Công an phường Thành Sen; Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).
Đến động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, người lao động làm nhiệm vụ xuyên đợt nghỉ lễ sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị chủ động kế hoạch, phương án để người dân được đón Tết, vui Xuân trong yên bình.
Chiều 12/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe tình hình kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự trước, trong, sau tết Nguyên đán Bính Ngọ và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.