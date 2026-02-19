Hotline: 02393.693.427
[Infographic] 15 nhân sự ứng cử ĐBQH khoá XVI tại Hà Tĩnh gồm những ai?

Thùy Dương - Huyền Trang
(Baohatinh.vn) - Trong 15 nhân sự cơ quan ứng cử ĐBQH khoá XVI trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng 13 nhân sự do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

