[Infographic] 15 nhân sự ứng cử ĐBQH khoá XVI tại Hà Tĩnh gồm những ai?

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza 18/02/2026 10:25 Ngày 18/2/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 - 20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống 18/02/2026 08:00 Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt; lấy đoàn kết, kỷ cương làm nền tảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031: Nhân dân đặt trọn niềm tin vào lá phiếu 18/02/2026 05:25 Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở ra hành trang mới trong kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ chào cờ đầu năm tại nơi cư trú 17/02/2026 15:00 Sáng mùng 1 Tết, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại nơi cư trú.

Danh sách 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX 17/02/2026 14:30 Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Tĩnh công bố danh sách 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX theo 12 đơn vị bầu cử trên địa bàn.

Lễ chào cờ đầu năm - nhân niềm tự hào, lan tỏa đoàn kết 17/02/2026 09:42 Sáng mồng 1 Tết, trong tiết trời mưa xuân lất phất, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, tiếng Quốc ca lại vang lên trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu năm mới. Nghi thức thiêng liêng này đã trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều năm.

Chào Xuân mới Bính Ngọ: Thế và lực cho kỷ nguyên mới 17/02/2026 08:12 Bính Ngọ đã mở ra. Hành trình đã bắt đầu. Trước mắt còn nhiều dốc cao, nhưng với thế và lực đã có, với ý chí được hun đúc qua mấy nghìn năm lịch sử, chúng ta có đủ niềm tin để khởi hành.

Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững 17/02/2026 07:01 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường 17/02/2026 00:38 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường có thông điệp chúc Tết gửi đến đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lời chúc Tết Bính Ngọ của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 16/02/2026 19:30 Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, những người con quê hương Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Canh giữ cho mùa xuân yên vui 16/02/2026 14:26 Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.

Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết trong giai đoạn mới 16/02/2026 12:00 Hà Tĩnh đang bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn về sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

“Nội yên, ngoại tĩnh” trong kỷ nguyên vươn mình 16/02/2026 08:17 LLVT Hà Tĩnh đang cùng quê hương bước vào mùa xuân đầu tiên trong kỷ nguyên mới với tâm thế “Quốc phú, binh cường, nội yên, ngoại tĩnh”, bảo vệ cho Nhân dân đón Tết an vui trọn vẹn.

Luân chuyển toàn bộ công chức thuế nhà đất, vàng bạc 16/02/2026 05:20 Cục Thuế yêu cầu bố trí, luân chuyển công chức không giữ chức danh lãnh đạo tại bộ phận quản lý thuế trước bạ nhà đất và lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, trước ngày 28/2, nhằm phòng, chống tiêu cực.

151 sĩ quan dự bị được gọi phục vụ tại ngũ, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp 15/02/2026 12:29 Việc gọi 37 sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng 114 quân nhân chuyên nghiệp nhằm kiện toàn quân số cho ban CHQS cấp xã, phường tại Hà Tĩnh.

Thành Sen khẳng định vị thế “đầu tàu” phát triển 15/02/2026 07:46 Khi những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc cũng là lúc phường Thành Sen hân hoan đón chào mùa xuân trong diện mạo và tâm thế mới. Đô thị trung tâm của tỉnh tiếp tục định hình vị thế “đầu tàu” dẫn dắt phát triển của tỉnh nhà.

Hoàn thành việc xếp lương tương ứng với vị trí việc làm trước 1/7 15/02/2026 06:00 Để triển khai Luật Viên chức mới, chậm nhất đến 1/7, lãnh đạo bộ ngành, địa phương phải hoàn thành việc xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Chặt chẽ, dân chủ trong triển khai quy trình bầu cử tại Hà Tĩnh 14/02/2026 14:15 Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Hà Tĩnh kết thúc đã mở ra giai đoạn mới cho công tác chuẩn bị, tạo nền tảng cho hoạt động vận động bầu cử.

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân 14/02/2026 14:05 Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao quà Tết cho các hộ khó khăn 14/02/2026 11:22 Những suất quà không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình trang trải thêm chi phí sinh hoạt, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và toàn xã hội đối với các hộ khó khăn.

Hà Tĩnh "khoác áo mới" đón xuân, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình 14/02/2026 08:54 Một mùa xuân mới bắt đầu từ những tuyến đường, ngõ sạch đẹp, từ sự đồng lòng của Nhân dân, để rồi mở ra chặng đường mới đầy hứa hẹn cho quê hương Hà Tĩnh trong năm mới 2026.

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào 14/02/2026 08:45 Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.

Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính 14/02/2026 05:30 Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp.

Quy định của Ban Bí thư về quản lý và sử dụng thẻ đảng viên 13/02/2026 17:04 Nội dung quy định mới giúp quản lý chặt chẽ thẻ đảng viên, đảm bảo đúng quy trình và trách nhiệm của đảng viên, cấp uỷ, tổ chức đảng.

Mộ các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập được xếp hạng di tích quốc gia 13/02/2026 15:00 Việc xếp hạng Di tích quốc gia Mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bổ sung vào các khu lưu niệm đã xếp hạng di tích quốc gia là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các vị tiền bối cách mạng.

Hà Tĩnh ưu tiên đầu tư cầu Bến Thủy 3 13/02/2026 14:01 Để đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics, Hà Tĩnh sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia, đặc biệt là với KKT Vũng Áng, đồng thời triển khai xây dựng cầu Bến Thủy 3.

Chủ tịch UBND tỉnh động viên các đơn vị làm nhiệm vụ xuyên Tết 13/02/2026 13:53 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đến thăm, động viên và chúc Tết tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Công an phường Thành Sen; Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).

Chủ động kế hoạch, phương án, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết, vui Xuân yên bình 13/02/2026 12:01 Đến động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, người lao động làm nhiệm vụ xuyên đợt nghỉ lễ sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị chủ động kế hoạch, phương án để người dân được đón Tết, vui Xuân trong yên bình.

Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ? 13/02/2026 05:00 Phiếu bầu cử hợp lệ phải do Tổ bầu cử phát ra và có dấu của Tổ bầu cử. Phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.