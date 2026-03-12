Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 12 (thôn Yên), xã Tùng Lộc.

Sáng 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm.

Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản đã hoàn thành.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 8 (thôn Thuần Chân), xã Tùng Lộc.

Địa bàn xã Tùng Lộc đã thành lập 14 khu vực bỏ phiếu, 6 đơn vị bầu cử. Qua rà soát đến thời điểm hiện nay có 10.834 cử tri có mặt tại địa phương.

Xã Tùng Lộc đang tập trung cho công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tập trung rà soát nắm bắt di biến động của cử tri để cập nhật kịp thời; bám sát kế hoạch bảo vệ an toàn tại các địa điểm tiếp xúc cử tri của người ứng cử, bảo vệ khu vực bỏ phiếu; đảm bảo an toàn các hồ sơ tài liệu về bầu cử khi chuyển về xã.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trao đổi một số nội dung tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Kim Tân), xã Hồng Lộc.

Tại xã Hồng Lộc, việc chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo quy định. Theo đó, địa phương đã chia 11 khu vực bỏ phiếu ở 11 thôn với tổng số cử tri dự kiến là 9.349 cử tri; trung bình mỗi khu vực bỏ phiếu có khoảng 850 cử tri, trong đó khu vực bỏ phiếu có số cử tri dự kiến lớn nhất là 1.727 và ít nhất là 339 cử tri, đảm bảo theo quy định và thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu được trang trí trang trọng, khoa học, thuận tiện; công tác tuyên truyền về bầu cử đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chủ động nắm tình hình địa bàn, xây dựng các phương án xử lý kịp thời đối với vấn đề phức tạp...

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 7 (thôn Đông Thịnh), xã Hồng Lộc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 9 (thôn An Phúc Lộc), xã Cổ Đạm.

Địa bàn xã Cổ Đạm có 5 đơn vị bầu cử, 17 điểm bỏ phiếu, tổng số cử tri dự kiến là 14.703 người. Hiện, công tác niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc. Ủy ban bầu cử xã đã cấp phát phiếu bầu và thẻ cử tri đầy đủ cho tất cả các điểm bỏ phiếu.

Công tác trang trí trong và ngoài khu vực bỏ phiếu đạt 100%, cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo các thiết chế, hệ thống điện, âm thanh phục vụ cho cuộc bầu cử. Công tác phát thẻ cử tri đến hết ngày 11/3/2026 đạt 95% và dự kiến hoàn thành trong ngày 12/3/2026.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn Văn Thanh), xã Cổ Đạm.

Đồng chí yêu cầu các địa phương rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tập trung rà soát, chỉnh lý, kịp thời bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định; sắp xếp, bố trí phòng bỏ phiếu đồng bộ, khoa học, thuận tiện, bảo đảm trang trọng và đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; thành lập các đội tình nguyện tại cơ sở để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri nắm rõ thời gian, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia bầu cử, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị các địa phương tập trung cao độ, tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.