Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu thôn 11, xã Thạch Hà.

Chiều 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thạch Hà, Việt Xuyên và Đồng Lộc.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại khu vực bỏ phiếu thôn Gia Ngãi 2, xã Thạch Hà.

Xã Thạch Hà đã thành lập 31 khu vực bỏ phiếu, 7 đơn vị bầu cử. Qua rà soát đến thời điểm hiện nay có trên 19.100 cử tri có mặt tại địa phương. Địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng quy định như: tuyên truyền, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự...

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với các thành viên Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17 (thôn Tân Tiến), xã Việt Xuyên.

Xã Việt Xuyên có 6 đơn vị bầu cử, 21 khu vực bỏ phiếu với số cử tri trên 12 nghìn người. Việc in và niêm yết danh sách cử tri đã được thực hiện theo đúng quy định. Hiện, xã đã thực hiện việc phát thẻ cử tri. Trong quá trình phát thẻ sẽ tiếp tục có theo dõi, rà soát để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định và đảm bảo quyền, nghĩa vụ cho cử tri theo đúng pháp luật.

Công tác thông tin tuyên truyền bầu cử được triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả và đúng quy định. 21/21 khu vực bỏ phiếu đã được trang trí khánh tiết và tuyên truyền đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời các tổ bầu cử cũng đã có sáng tạo, bổ sung, vừa đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, đẹp, vui tươi, vừa đảm bảo yêu cầu tiết kiệm.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 15 (thôn Mộc Hải), xã Việt Xuyên.

Theo báo cáo của xã Đồng Lộc, địa phương có 8 đơn vị bầu cử, 19 khu vực bỏ phiếu với hơn 19 nghìn cử tri. Địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ, đưa số hóa vào công tác bầu cử; công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định.

Đoàn công tác tới kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Tùng Liên), xã Đồng Lộc.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai các bước chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng tiến độ và theo quy định.

Đồng chí đề nghị thời gian tới các địa phương tập trung rà soát lại các nội dung công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử; rà soát, chỉnh lý, kịp thời bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định, lưu ý theo dõi chặt chẽ, cập nhật di biến động để đảm bảo quyền lợi cử tri.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi, nắm tình hình tại khu vực bỏ phiếu số 11 (thôn Vĩnh Xá), xã Đồng Lộc.

Tập trung cho cao điểm tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, tuyên truyền lưu động; thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, phổ biến thể lệ, nội quy… Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, chuẩn bị các phương án, xử lý kịp thời các tình huống.

Thành lập các đội tình nguyện tại cơ sở để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn trong đi lại tham gia bỏ phiếu, góp phần bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng trong trường hợp phải sử dụng hòm phiếu phụ; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có ứng phó phù hợp đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất…