Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Lê Ngọc Hà

Quá trình công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giúp tôi hiểu rõ hoạt động của HĐND, từ thẩm tra chính sách, quyết định dự toán ngân sách, đến giám sát việc thực thi pháp luật. Được giới thiệu ứng cử tại địa bàn giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, đang chuyển mình mạnh mẽ sau sắp xếp đơn vị hành chính, tôi nhận thức đây là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm còn lớn hơn.

Ông Lê Ngọc Hà tại hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri phường Bắc Hồng Lĩnh.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phấn đấu để làm tốt trách nhiệm của đại biểu, cụ thể là:

Thứ nhất, làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân và HĐND tỉnh, thể hiện qua việc giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó và chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước. Bố trí hợp lý thời gian đi cơ sở, sâu sát và gần gũi với Nhân dân; tranh thủ tiếp xúc với cử tri dưới nhiều hình thức khác nhau, cố gắng để được gặp gỡ cử tri tại nhiều xã.

Thứ hai, quan tâm tìm hiểu vấn đề còn nhiều băn khoăn, trăn trở của Nhân dân trên địa bàn ứng cử nói riêng và toàn tỉnh nói chung để cùng với cấp ủy, chính quyền ở địa phương cơ sở kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Trong đó, tập trung vào các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm hiện nay như: công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên đất đai, khoáng sản, công trình hạ tầng nông thôn; thu ngân sách nhà nước, huy động đóng góp của Nhân dân; chính sách đối với người có công; giải quyết việc làm, chất lượng giáo dục đào tạo; chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Quá trình công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giúp ông Lê Ngọc Hà hiểu rõ hoạt động của cơ quan dân cử.

Thứ ba, phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ xã, phường đã đề ra, như: ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch văn hóa gắn với di sản Mộc bản và phát triển nông nghiệp sạch liên kết chuỗi tại Trường Lưu; thúc đẩy thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp gắn với bảo tồn làng nghề mộc truyền thống, xử lý môi trường và phát triển nông nghiệp hữu cơ tại xã Đức Thịnh. Đối với phường Bắc Hồng Lĩnh và phường Nam Hồng Lĩnh, tập trung hoàn thiện hạ tầng đô thị loại III, phát triển công nghiệp xanh hiện đại và khai thác lợi thế văn hóa - lễ hội để phát triển dịch vụ, chú trọng giám sát hoàn thiện hạ tầng logistics, thu hút các dự án sản xuất thân thiện môi trường gắn với nâng cao giá trị sản phẩm OCOP địa phương.