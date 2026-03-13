Bắc Hồng Lĩnh chào đón ngày hội lớn của non sông
(Baohatinh.vn) - Phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các khu vực bỏ phiếu được bố trí ấn tượng, tạo không khí phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân.
Tại các điểm bỏ phiếu, cơ sở vật chất được bố trí đầy đủ, bảo đảm điều kiện thuận lợi để cử tri đến tham gia làm nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.
Khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử được treo trang trọng.
Khu vực bỏ phiếu được sắp xếp theo đúng quy trình, khoa học, gọn gàng.
Phòng bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện; hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được chuẩn bị đúng quy chuẩn, bảo đảm an toàn, niêm phong theo quy định.
Không khí hướng về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa mạnh mẽ khắp địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh.
Tại các địa điểm công cộng, cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng pano, băng rôn, khẩu hiệu cổ động được trang trí rực rỡ.
Khắp các tuyến đường trung tâm phường Bắc Hồng Lĩnh, khu vực hành chính, quảng trường và công viên, hệ thống tuyên truyền trực quan được bố trí trang trọng, đồng bộ.
Pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử nổi bật trên đường Nguyễn Ái Quốc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức công dân và tinh thần hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.