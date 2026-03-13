Hotline: 02393.693.427
Bắc Hồng Lĩnh chào đón ngày hội lớn của non sông

Nam Giang
(Baohatinh.vn) - Phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

bqbht_br_dt-dji-0093.jpg
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử phường Bắc Hồng Lĩnh, đến thời điểm ngày 12/3, các nhiệm vụ phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch và các mốc thời gian quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND sửa đổi, bổ sung năm 2025.
bqbht_br_dsc6308.jpg
Phường Bắc Hồng Lĩnh có 5 đơn vị bầu cử với 9 khu vực bỏ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn phường đã niêm yết danh sách gần 16.000 cử tri.
bqbht_br_dt-dji-0133.jpg
bqbht_br_dt-dji-0136.jpg
bqbht_br_dt-dsc6246.jpg
Các khu vực bỏ phiếu được bố trí ấn tượng, tạo không khí phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân.
bqbht_br_dt-551ff8686.jpg
bqbht_br_dt-dsc6316.jpg
bqbht_br_dt-dsc6335.jpg
Tại các điểm bỏ phiếu, cơ sở vật chất được bố trí đầy đủ, bảo đảm điều kiện thuận lợi để cử tri đến tham gia làm nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.
bqbht_br_dt-dsc6274.jpg
bqbht_br_dt-dsc6282.jpg
Khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử được treo trang trọng.
bqbht_br_dt-dsc6322.jpg
bqbht_br_dt-dsc6284.jpg
bqbht_br_dt-dsc6287.jpg
Khu vực bỏ phiếu được sắp xếp theo đúng quy trình, khoa học, gọn gàng.
bqbht_br_dt-dsc6248.jpg
bqbht_br_dt-dsc6324.jpg
Phòng bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện; hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được chuẩn bị đúng quy chuẩn, bảo đảm an toàn, niêm phong theo quy định.
bqbht_br_dt-dsc6262.jpg
Tại khu vực bỏ phiếu số 3, đơn vị bầu cử số 2 (tại Nhà văn hóa TDP Phúc Sơn), công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo. Ông Kiều Đình Thiện - Bí thư Chi bộ TDP Phúc Sơn cho biết: “Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành đúng tiến độ và quy định. Tổ bầu cử tiếp tục rà soát lần cuối các điều kiện phục vụ bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật”.
bqbht_br_dt-dsc6226.jpg
bqbht_br_dt-dji-0090.jpg
bqbht_br_dt-dji-0065.jpg
Không khí hướng về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa mạnh mẽ khắp địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh.
bqbht_br_dt-a39cfbc.jpg
bqbht_br_dt-dji-0115.jpg
bqbht_br_dt-dji-0099.jpg
Tại các địa điểm công cộng, cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng pano, băng rôn, khẩu hiệu cổ động được trang trí rực rỡ.
bqbht_br_dt-dsc6200.jpg
bqbht_br_dt-dsc6184.jpg
bqbht_br_dt-dsc6181.jpg
Khắp các tuyến đường trung tâm phường Bắc Hồng Lĩnh, khu vực hành chính, quảng trường và công viên, hệ thống tuyên truyền trực quan được bố trí trang trọng, đồng bộ.
bqbht_br_dt-dsc6503.jpg
bqbht_br_dt-dsc6446.jpg
bqbht_br_dt-dsc6477.jpg
Pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử nổi bật trên đường Nguyễn Ái Quốc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức công dân và tinh thần hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
bqbht_br_dt-dsc6353.jpg
Ông Bùi Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: "Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được triển khai tích cực, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Phường Bắc Hồng Lĩnh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thể hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri trên địa bàn”.

