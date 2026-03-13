"Vững niềm tin, bừng khí thế" chào đón ngày hội non sông

(Baohatinh.vn) - Trên các tuyến đường, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa, pano, khẩu hiệu... được trang trí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của cử tri Hà Tĩnh vào một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm đang hiện diện trên khắp mọi miền.
Các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang trang trọng, đảm bảo đúng quy định, sẵn sàng phục vụ cử tri trong ngày bầu cử. Ảnh: Thế Công.
Pano, áp phích băng rôn khẩu hiệu rộn ràng chào mừng ngày hội non sông.
Cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày hội lớn của toàn dân tại phường Trần Phú.
Cử tri xã Vũ Quang phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
Không khí hướng về ngày hội non sông tại địa bàn xã Đức Thọ.
Xã Cổ Đạm chủ động số hóa công tác bầu cử.
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pa nô tuyên truyền được treo trang trọng, đồng bộ. Các tổ chức đoàn thể và người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan sạch đẹp, khang trang trước ngày bầu cử. Ảnh: Đức Đồng.