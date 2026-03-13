Tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thạch Xuân.

Sáng 13/3, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã, phường: Cẩm Bình, Thạch Xuân, Hà Huy Tập. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, lãnh đạo các sở, ngành cùng tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với lãnh đạo xã Cẩm Bình tại khu vực bỏ phiếu số 4 thôn Bình Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đi kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 4 (thôn Bình Vinh), khu vực bỏ phiếu số 8 (thôn Trung Nam) thuộc xã Cẩm Bình; khu vực bỏ phiếu số 12 (tổ dân phố 3), khu vực bỏ phiếu số 14, (tổ dân phố Nhân Hòa) thuộc phường Hà Huy Tập; khu vực bỏ phiếu số 8 (thôn Quyết Tiến), khu vực bỏ phiếu số 9 (thôn Đồng Sơn) thuộc xã Thạch Xuân.

Đoàn công tác của tỉnh động viên ban cán sự TDP 3, phường Hà Huy Tập.

Kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8, thôn Quyết Tiến, xã Thạch Xuân.

Xã Cẩm Bình có 28 thôn với trên 14.700 cử tri, bố trí thành 12 khu vực bỏ phiếu; phường Hà Huy Tập có 37 tổ dân phố với trên 18.000 cử tri, bố trí 14 khu vực bỏ phiếu; xã Thạch Xuân có 22 thôn với gần 11.000 cử tri, bố trí 10 khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ban cán sự các thôn, tổ dân phố phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Theo báo cáo từ các địa phương, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được hoàn tất. Danh sách các ứng cử viên đều được niêm yết công khai theo đúng quy định; số lượng cử tri đã được rà soát và phát phiếu. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học; các khu vực bỏ phiếu đều được lựa chọn hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Công tác thông tin, tuyên truyền được các địa phương chủ động triển khai từ sớm, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tạo không khí lan tỏa cho ngày hội lớn.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác niêm yết danh sách cử tri và thông tin các ứng cử viên đã được triển khai theo đúng quy định. Cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo, bài bản.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều nên đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung soát xét tất cả các khâu chuẩn bị, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Cập nhật kịp thời danh sách cử tri, đảm bảo mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Huy động lực lượng đoàn viên, hội viên đến các khu vực bỏ phiếu để hỗ trợ, hướng dẫn cử tri, nhất là người cao tuổi trong quá trình bầu cử. Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.