Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Hình ảnh

"Vững niềm tin, bừng khí thế" trước ngày hội lớn

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trên các tuyến đường, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa, pano, khẩu hiệu... được trang trí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của cử tri Hà Tĩnh vào một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm đang hiện diện trên khắp mọi miền.

bqbht_br_aimg-3766-9861.jpg
Những ngày tháng Ba, khắp các tuyến đường ở Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa, pano, băng rôn, tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
bqbht_br_az7603280572379-dc2b3f1c9421e405e7aa5f75567d95b1.jpg
Tại phường Thành Sen, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, giúp cử tri nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
bqbht_br_adji-0501.jpg
bqbht_br_az7603281087146-c3fc4e2e4fe31d3fb98b37a13b72d17d.jpg
bqbht_br_aimg-3784.jpg
Các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang trang trọng, đảm bảo đúng quy định, sẵn sàng phục vụ cử tri trong ngày bầu cử. Ảnh: Thế Công.
bqbht_br_az7603281035310-e70bb00c1810b60d2faca93546174aec.jpg
Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại các khu dân cư, tạo điều kiện để người dân tìm hiểu, lựa chọn. Ảnh: Thế Công.
bqbht_br_aimg-3758.jpg
bqbht_br_aimg-3751.jpg
Pano, áp phích băng rôn khẩu hiệu rộn ràng chào mừng ngày hội non sông.
bqbht_br_adji-0515.jpg
bqbht_br_adji-0503.jpg
bqbht_br_adji-0507.jpg
Cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày hội lớn của toàn dân tại phường Trần Phú.
bqbht_br_aimg-3666.jpg
Ở xã miền núi biên giới Vũ Quang, các tuyến đường thôn rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
bqbht_br_adji-0481.jpg
bqbht_br_aimg-3647.jpg
bqbht_br_aimg-3686.jpg
Cử tri xã Vũ Quang phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
bqbht_br_adji-0463.jpg
Hòa chung không khí náo nức của cả nước, thôn Ngân Kiều - thôn tái định cư tại vùng biên giới xã Vũ Quang rộn ràng khí thế trước ngày hội lớn của toàn dân.
bqbht_br_aimg-3547.jpg
Bà Phan Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vũ Quang cho biết: “Tại các thôn tái định cư nằm xa trung tâm xã, địa phương đã tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động và linh hoạt bố trí các điểm niêm yết thuận tiện cho bà con theo dõi. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng rà soát kỹ di biến động nhân khẩu, đảm bảo mọi cử tri vùng xa đều nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Quyết tâm của xã là không để khoảng cách địa lý làm rào cản, phấn đấu đưa ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội toàn dân, thắt chặt niềm tin giữa ý Đảng và lòng dân.”
bqbht_br_aimg-3451.jpg
bqbht_br_aimg-3444.jpg
bqbht_br_aimg-3449.jpg
Không khí hướng về ngày hội non sông tại địa bàn xã Đức Thọ.
bqbht_br_aimg-3435.jpg
Cờ hoa được trang hoàng tại các khu vực bỏ phiếu ở xã Đức Thịnh.
bqbht_br_adji-0454.jpg
Những tuyến đường ở xã Mai Hoa cờ hoa rực rỡ.
bqbht_br_aimg-3476.jpg
Ông Phạm Mạo - cử tri tại thôn Văn Giang, xã Mai Hoa chia sẻ: "Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương. Tôi tin tưởng những đại biểu được bầu sẽ phát huy trí tuệ, tâm huyết để đưa ra quyết sách đúng đắn, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh".
bqbht_br_aimg-4026.jpg
Không khí ngày hội lớn tại thôn Yên (xã Tùng Lộc).
bqbht_br_aimg-4020.jpg
Niềm tự hào và khí thế hân hoan trong lòng mỗi người dân hướng về ngày bầu cử.
bqbht_br_649305106-925851386964483-3653401594999812792-n.jpg
Tại xã biển Cổ Đạm, khắp các tuyến đường, khu dân cư đang khoác lên mình diện mạo mới rực rỡ với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Không khí phấn khởi, náo nức lan tỏa từ trung tâm xã đến các thôn xóm, tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Đức Đồng.
bqbht_br_aimg-4114.jpg
bqbht_br_aimg-4174.jpg
Xã Cổ Đạm chủ động số hóa công tác bầu cử.
bqbht_br_aimg-4134.jpg
bqbht_br_648877373-925851153631173-4491034655043694184-n.jpg
bqbht_br_650202859-925850986964523-1071337755404725086-n.jpg
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pa nô tuyên truyền được treo trang trọng, đồng bộ. Các tổ chức đoàn thể và người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan sạch đẹp, khang trang trước ngày bầu cử. Ảnh: Đức Đồng.
bqbht_br_aimg-3439.jpg
Từ đồng bằng đến miền núi, ven biển, hơn 1,1 triệu cử tri Hà Tĩnh đã sẵn sàng bước vào ngày hội lớn, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào từng lá phiếu.

Tin liên quan

Tags:

#bầu cử #Hà Tĩnh #ngày hội #cử tri #quyết tâm #phát triển #Hà Tĩnh 24h #Bầu cử Hà Tĩnh #bầu cử tại Hà Tĩnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Có thể bạn quan tâm