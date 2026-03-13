Phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Mai Phụ.

Sáng 13/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Gia Hanh, Xuân Lộc, Đông Kinh, Mai Phụ, Lộc Hà.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 6 (xã Gia Hanh).

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 5, 6 (xã Gia Hanh); khu vực bỏ phiếu số 1, 6 (xã Xuân Lộc); khu vực bỏ phiếu số 4, 5 (xã Đông Kinh); khu vực bỏ phiếu số 11, 31 (xã Mai Phụ); khu vực bỏ phiếu số 2, 3 (xã Lộc Hà).

Xã Gia Hanh có 12 khu vực bỏ phiếu, gần 20.000 cử tri. Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 1 (xã Xuân Lộc).

Xã Xuân Lộc có 21 tổ bầu cử, 21 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa bàn, quy mô dân số và đúng quy định của pháp luật. Tổng số cử tri đã được rà soát đến thời điểm hiện tại là hơn 17.200 người.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm động viên các thành viên tổ bầu cử số 6 (xã Xuân Lộc).

Công tác thông tin, tuyên truyền được xã Xuân Lộc triển khai đồng bộ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu, thời gian và địa điểm bỏ phiếu. UBND xã đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Các phương án phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ an toàn thông tin mạng và xử lý tình huống phát sinh đều được xây dựng đầy đủ, phân công rõ trách nhiệm. Đến thời điểm báo cáo, tình hình địa bàn ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 31 (xã Mai Phụ).

Theo báo cáo của xã Mai Phụ, tới thời điểm này, địa phương đã hoàn thành những khâu cuối cùng phục vụ công tác bầu cử, từ việc trang trí, chuẩn bị sơ đồ chỉ dẫn phòng bỏ phiếu, số lượng cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử.

Hiện, xã đang tập trung cho công tác tuyên truyền, vận hành thử các quy trình của công tác bầu cử để đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, xã Mai Phụ tập trung rà soát, chốt danh sách cử tri trước 24 giờ so với thời điểm bỏ phiếu. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về công tác bầu cử trên các trang thông tin của xã và bằng hình thức lưu động; tăng cường tuyên truyền vận động cử tri tham gia bỏ phiếu để đạt tỷ lệ cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm ghi nhận những kết quả xã Mai Phụ đạt được trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Chuẩn bị cho công tác bầu cử, xã Lộc Hà đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, 7 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, 33 tổ bầu cử, 33 khu vực bỏ phiếu, các tiểu ban và tổ giúp việc theo đúng quy định. Đến nay, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn xã đã hoàn thành việc trang trí theo quy định.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các địa phương.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, các địa phương cần tiếp tục rà soát, cập nhật biến động cử tri một cách chặt chẽ, chính xác, đặc biệt là đối với những người đi làm ăn xa, lao động tự do hoặc cử tri tạm trú trên địa bàn.

“Việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên phải được thực hiện ở những vị trí thuận lợi nhất để Nhân dân dễ dàng theo dõi, nghiên cứu, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn, trách nhiệm, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân” - đồng chí Nguyễn Duy Lâm lưu ý.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ loa truyền thanh cơ sở đến tuyên truyền lưu động và trên các nền tảng số. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và trách nhiệm chính trị của mình. Phải tạo được không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp Nhân dân, hướng về ngày bầu cử với niềm tin và kỳ vọng lớn.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh ngay từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu và quá trình kiểm phiếu.

"Cấp ủy, chính quyền các địa phương phải nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng bước của quy trình bầu cử. Các tổ bầu cử cần tiếp tục tập huấn kỹ nghiệp vụ, vận hành thử các tình huống giả định để đảm bảo sự nhịp nhàng, chính xác vào ngày bầu cử chính thức. Mục tiêu cao nhất là tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp” - đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh.