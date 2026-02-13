Hạ tầng mở lối, kinh tế khởi sắc ở Đức Thọ

Xã Đức Thọ sau sáp nhập trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Tĩnh.

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, xã Đức Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đức Thọ và các xã: Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Tân Dân (huyện Đức Thọ cũ) với diện tích 48,93 km2, quy mô dân số 40.065 người và chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Ngay từ những ngày đầu vận hành, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo “không gián đoạn công việc, không bỏ trống lĩnh vực”, vừa sắp xếp tinh gọn bộ máy, vừa tập trung chỉ đạo phát triển KT-XH. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt, xã Đức Thọ đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu KT-XH năm 2025, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm mới với khí thế mới.

Nhân dân Đức Thọ tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

Kết quả xây dựng NTM là một trong những nét nổi bật của xã Đức Thọ sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, năm 2025, thôn Trẫm Bàng được lựa chọn xây dựng khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền địa phương cùng tinh thần đồng thuận, chung sức của Nhân dân, diện mạo thôn quê ngày càng khởi sắc. Toàn thôn đã xây dựng, làm mới hơn 1,5 km đường trục thôn, trồng mới gần 500m hàng rào xanh, đồng thời tập trung củng cố, nâng chất các tiêu chí về môi trường, cảnh quan, đời sống văn hóa, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Ông Nguyễn An Ninh - Bí thư Chi bộ thôn Trẫm Bàng cho biết: “Hưởng ứng các đợt phát động cao điểm xây dựng NTM trên toàn xã, thôn đã huy động hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; mỗi người góp một phần việc, mỗi gia đình cùng chung sức, phấn đấu xây dựng Trẫm Bàng trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp, văn minh, đáng sống”.

Hoạt động phát triển kinh tế trên địa bàn xã Đức Thọ được triển khai đa dạng, hiệu quả.

Sau sáp nhập, xã Đức Thọ được xác định là một trong những trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh, có không gian mở rộng, kết cấu hạ tầng đồng bộ, có vị trí trung tâm đầu mối giao thông thuận lợi, nằm trên trục kết nối quốc lộ 8A, tỉnh lộ 5, có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, TM-DV, thu hút đầu tư, đồng thời tạo động lực kết nối các vùng lân cận và khu vực.

Ông Thái Sơn Vinh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Thọ cho biết: “Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp; song ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và TM-DV vẫn để lại nhiều dấu ấn tăng trưởng. Hoạt động sản xuất ổn định, nhiều ngành nghề truyền thống được giữ vững, tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn người lao động. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 đạt 514,147 tỷ đồng, đạt 377,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Nhiều dự án được triển khai, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương”.

Nông nghiệp sạch là hướng đi bền vững được xã Đức Thọ chú trọng triển khai.

Trong xuân mới, người dân Đức Thọ càng cảm nhận rõ sự gần gũi, sẻ chia của chính quyền địa phương khi các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công trên địa bàn được quan tâm kịp thời, đúng đối tượng. Không chỉ là những món quà Tết ấm áp nghĩa tình, đó còn là sự chăm lo bền bỉ, lâu dài trong hành trình bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Đăng Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Thọ cho biết: “Trong giai đoạn 2021-2025, MTTQ xã đã vận động được trên 6 tỷ đồng từ các nguồn an sinh xã hội, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ và các nguồn khác để xây mới, sửa chữa 41 căn nhà, hỗ trợ 75 mô hình sinh kế, trao hơn 1.200 suất quà đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,77% (167 hộ), hộ cận nghèo giảm xuống 1,59% (150 hộ). Việc chăm lo đời sống an sinh là sự khẳng định rõ nét tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của cả hệ thống chính trị, góp phần lan tỏa niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân Đức Thọ yên tâm lao động, vươn lên ổn định cuộc sống, đón một mùa xuân mới đủ đầy và ấm áp hơn”.

﻿ Xã Đức Thọ chú trọng các hoạt động an sinh, chăm lo đời sống cho các hoàn cảnh khó khăn.

Từ những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2026, xã Đức Thọ đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động và các nhiệm vụ đột phá đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, xác định các giải pháp trọng tâm là xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng KHCN và chuyển đổi số; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, TM-DV, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu; phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội…

Sắc xuân ngập tràn trên những vườn hoa tại xã Đức Thọ.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch UBND xã Đức Thọ khẳng định: “Chính quyền xã sẽ triển khai bám sát các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ SXKD, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp. Cùng đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ… Những kết quả đạt được trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để Đức Thọ bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn, tập trung phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”.

Xuân mới mang theo niềm tin và kỳ vọng trên quê hương Đức Thọ. Những thành tựu của năm qua không chỉ được đo bằng con số, mà còn được cảm nhận rõ trong sự đổi thay của từng con đường, ngõ xóm, từng mái nhà và trong ánh mắt rạng ngời của người dân khi Tết đến, xuân về.