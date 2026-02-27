Việt Nam lần đầu đấu giá tên miền '.vn'

Đây là lần đầu tiên các tên miền quốc gia ".vn" có độ dài 2 ký tự được tổ chức đấu giá công khai theo hình thức trực tuyến. Phiên đấu giá diễn ra trong ba ngày 18, 19 và 20/3, do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức.

Danh sách đấu giá gồm nhiều tên miền được đánh giá có ý nghĩa thương hiệu hoặc gắn với ngành nghề.

Nhóm thứ nhất gắn với thương hiệu lớn hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Nhóm thứ hai là các tên miền gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ôtô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)..., phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức cần xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Thứ ba là nhóm tên miền theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn..., có tính lan tỏa cao trong môi trường số.

Ngoài ra, các tên miền chữ - số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn... mang tính hiện đại, phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Các phiên đấu giá được tổ chức theo phương thức trả giá lên và thực hiện riêng lẻ cho từng tên miền. Mỗi phiên có thời lượng tối thiểu 20 phút. Bước giá mỗi lần đấu là 1 triệu đồng.

Giá khởi điểm là 10 triệu đồng một tên miền, chưa bao gồm thuế và các chi phí phát sinh. Người tham gia phải mua hồ sơ với giá 50.000 đồng và đặt trước 1 triệu đồng cho mỗi tên miền đăng ký đấu giá.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Khoa học và Công nghệ, việc đấu giá nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch để doanh nghiệp, nhà đầu tư và cá nhân tiếp cận, sở hữu các định danh trực tuyến có tính độc bản trong hệ sinh thái số ".vn".

Hoạt động đấu giá được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Người trúng đấu giá được cấp quyền sử dụng tên miền theo quy định và được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa tên miền ".vn" có thể trở thành tài sản số có giá trị đầu tư và thương mại, không chỉ đơn thuần là địa chỉ website.

Một người đang tìm mua tên miền ".vn". Ảnh: Trọng Đạt

Tên miền 2 ký tự được xem là tài nguyên đặc biệt do số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ và có giá trị nhận diện thương hiệu cao. Việc đưa nhóm tên miền này ra đấu giá công khai đánh dấu lần đầu loại tài nguyên số này được phân bổ theo cơ chế thị trường.

Hoạt động này cũng thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu số mạnh, gia tăng tính cạnh tranh và phát triển kinh tế số. Sau đợt đấu giá đầu tiên, Bộ Khoa học và Công nghệ có kế hoạch mở một đợt đấu giá tên miền ".vn" thứ hai vào tháng 6.