Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.

OpenAI muốn thay đổi mô hình thu phí đối với ChatGPT. Ảnh: Bloomberg.

Theo Business Insider, mô hình thu phí cố định của ChatGPT sắp thay đổi. Nick Turley, người đứng đầu bộ phận phát triển ChatGPT tại OpenAI, cho biết công ty đang cân nhắc loại bỏ các gói không giới hạn khi chi phí tính toán tiếp tục leo thang.

"Không có thế giới nào mà giá cả giữ nguyên khi công nghệ phát triển nhanh thần tốc", Turley nói trong podcast Bg2 Pod ngày 15/3. Ông so sánh việc duy trì gói AI không giới hạn với tiền điện mọi người sử dụng hàng ngày và gợi mở OpenAI có thể tăng phí sử dụng trong thời gian tới.

Hiện tại, ChatGPT cung cấp gói miễn phí với giới hạn sử dụng, gói Plus 20 USD/tháng với giới hạn cao hơn và gói Pro 200 USD/tháng với hiệu năng nhanh hơn đi cùng không giới hạn lượt dùng.

Turley thừa nhận mô hình đăng ký hiện tại thực ra là giải pháp tình thế. "Chúng tôi vô tình bước vào mô hình trả phí theo tháng", ông nói.

Vị quản lý của OpenAI mô tả đây là giải pháp ngẫu nhiên cho bài toán quản lý năng lực máy chủ trong giai đoạn đầu. Trước đây, ChatGPT được ra mắt như một bản dùng thử tạm thời, dự kiến ngừng hoạt động sau một tháng. Khi nó bùng nổ và người dùng yêu thích, OpenAI mới nhận ra đây là sản phẩm thực thụ.

Giờ đây khi AI ngày càng mạnh hơn, nó cũng tiêu tốn tài nguyên tính toán khổng lồ. Các tác vụ nặng như lập luận chuyên sâu hay tác nhân AI tự động tiêu thụ GPU gấp nhiều lần so với hỏi đáp thông thường. OpenAI đang nghiên cứu mô hình tính tiền theo mức sử dụng thực tế và thậm chí thử nghiệm quảng cáo như một cách mở rộng tiếp cận cho người dùng.

Turley nói mục tiêu lớn nhất của OpenAI vẫn là khả năng tiếp cận rộng rãi. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ "rất ngạc nhiên nếu giá không thay đổi", đặc biệt xét đến quy mô và tầm quan trọng của những đột phá kỹ thuật hiện tại.

Turley không phải người đầu tiên trong ngành chia sẻ vấn đề này. CEO Sam Altman của OpenAI nói rằng AI sẽ được bán như điện, tính theo mức tiêu thụ khi nhu cầu bùng nổ. Trong khi đó, CEO Satya Nadella của Microsoft đã đề cập đến việc tính phí theo tác nhân AI thay vì người dùng.

Anthropic và Google hiện áp dụng mô hình trả tiền theo token cho nhiều dịch vụ. Ngay cả các công ty tư vấn như Globant đang thử nghiệm gói tháng kèm hạn mức token thay vì tính theo giờ làm việc.

Thị trường AI dự kiến chi hàng trăm tỷ USD xây dựng hạ tầng tính toán trong năm nay. Khi chi phí vận hành tăng và mô hình ngày càng phức tạp, các đơn vị phát hành buộc phải tính toán lại bài báo chi phí để tránh nguy cơ thua lỗ.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/chatgpt-het-mien-phi-post1635801.html

Tin liên quan

Tags:

#OpenAI #Chat GPT

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

