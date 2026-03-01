ChatGPT chạm mốc 900 triệu người dùng

Thông báo mới cho thấy ChatGPT đang tiến gần hơn đến mốc một tỷ người dùng. Tốc độ tăng trưởng của chatbot cũng được đánh giá ấn tượng khi tháng 2/2025, số lượng người dùng hàng tuần là 400 triệu và đến tháng 9/2025 đạt 700 triệu.

Theo OpenAI, người dùng lựa chọn ChatGPT để học, viết, lập kế hoạch và xây dựng. "Khi mức độ sử dụng tăng lên, sản phẩm cũng cải tiến theo những cách mà người dùng có thể cảm nhận ngay như phản hồi nhanh hơn, độ tin cậy cao hơn, bảo mật tốt và hiệu suất ổn định hơn", công ty cho biết.

ChatGPT hiện có hơn 9 triệu người dùng doanh nghiệp, tăng gấp bốn lần so với tháng 9/2025, và hơn 50 triệu người dùng cá nhân đăng ký trả phí. OpenAI tiết lộ: "Lượng đăng ký tăng tốc đáng kể vào đầu năm, với tháng 1 và 2 đang trên đà trở thành những tháng có số người đăng ký mới lớn nhất lịch sử".

Đầu tháng 2, công ty xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, còn gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Công ty cho biết bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền. Trước lo ngại liên quan đến trải nghiệm người dùng, OpenAI khẳng định quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến câu trả lời chatbot cung cấp, đồng thời không chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện của người dùng với nhà quảng cáo.

Trong khi đó, Anthropic, đối thủ cạnh tranh với OpenAI, tiết lộ số người dùng miễn phí chatbot Claude của công ty đã tăng 60% kể từ tháng 1, trong khi số người đăng ký trả phí tăng gấp đôi. Công ty thậm chí dùng các suất quảng cáo trong giải bóng bầu dục Mỹ Super Bowl để chế giễu ý tưởng đưa quảng cáo vào chatbot của OpenAI, trong đó đề cập cuộc trò chuyện tưởng như hữu ích bỗng chuyển hướng thành màn chào hàng gượng gạo, kết lại bằng khẩu hiệu: "Quảng cáo đang đến với AI, nhưng sẽ không đến với Claude".

Logo ChatGPT trên màn hình smartphone. Ảnh: Mashable

Ngoài số lượng người dùng tăng, OpenAI cũng thông báo huy động được 110 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân, đánh dấu một trong những vòng gọi vốn tư nhân lớn nhất lịch sử. Khoản đầu tư mới bao gồm 50 tỷ USD từ Amazon, 30 tỷ USD từ Nvidia, 30 tỷ USD từ SoftBank.

Vòng gọi vốn vẫn đang tiếp diễn và OpenAI kỳ vọng có thêm nhiều nhà đầu tư tham gia. Công ty hiện được định giá 730 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 500 tỷ USD trong vòng gọi vốn thứ cấp tháng 10 năm ngoái.