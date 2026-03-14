Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Google thực hiện màn nâng cấp mạnh nhất từ trước đến nay cho Google Maps

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Google vừa công bố một bản cập nhật lớn cho Google Maps với nhiều nâng cấp mạnh mẽ, đánh dấu thay đổi đáng kể nhất cho ứng dụng trong 10 năm qua.

Bản nâng cấp của Google Maps tập trung vào các tính năng AI được hỗ trợ bởi mô hình Gemini từ Google. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật là tính năng mới mang tên Ask Maps, cho phép người dùng tương tác với Google Maps giống như một chatbot.

Ask Maps có khả năng tiếp nhận các câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp câu trả lời tùy chỉnh dựa trên thông tin thời gian thực. Ask Maps không chỉ cung cấp thông tin mà còn bao gồm hình ảnh liên quan, trực quan hóa tuyến đường và phân tích từ cơ sở dữ liệu khổng lồ của Google, với hơn 300 triệu địa điểm và 500 triệu đánh giá từ cộng đồng.

Chẳng hạn, người dùng có thể hỏi: “Điện thoại của tôi sắp hết pin, tôi có thể sạc nó ở đâu mà không phải xếp hàng dài chờ đến lượt”. Google cho biết, chatbot này sẽ cá nhân hóa phản hồi dựa trên các địa điểm đã lưu và lịch sử tìm kiếm của người dùng, từ đó hiểu rõ sở thích ăn uống khi tìm kiếm nhà hàng gần đó. Người dùng cũng có thể đặt chỗ tại nhà hàng, lưu các địa điểm được đề xuất hoặc chia sẻ chúng với bạn bè.

Tính năng Ask Maps tương tự như trợ lý Ask Photos mà Google đã giới thiệu trong ứng dụng Google Photos gần đây. Đây là một phần trong danh sách ngày càng tăng các tính năng AI trong Google Maps, bao gồm cả Gemini mới được thêm vào cho việc đi bộ và điều hướng. Hiện tại, Ask Maps đang được triển khai cho người dùng Android và iOS tại Mỹ và Ấn Độ, trong khi phiên bản web sẽ sớm ra mắt.

Google Maps có thể “trò chuyện” với người dùng

Ngoài ra, Google cũng đang cải thiện trải nghiệm điều hướng với tính năng mới mang tên Điều hướng Nhập vai (Immersive Navigation). Tính năng này được xây dựng dựa trên Chế độ Xem nhập vai (Immersive View) đã có từ trước. Bản cập nhật bao gồm thiết kế lại hình ảnh ở chế độ xem 3D, làm nổi bật các đặc điểm quan trọng trên đường như làn đường, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và địa hình. Hướng dẫn bằng giọng nói cũng đã được cập nhật để nghe tự nhiên hơn, trong khi các tòa nhà trở nên trong suốt khi người dùng di chuyển qua những khúc cua khó hoặc chuyển làn phức tạp.

Khi đề xuất các tuyến đường thay thế, Google Maps sẽ thông báo cho người dùng về những sự đánh đổi, chẳng hạn như liệu tuyến đường đó có dài hơn nhưng ít tắc đường hơn hay nhanh hơn nhưng phải trả phí. Google sẽ sử dụng các bản cập nhật từ cộng đồng để cảnh báo về các sự cố xảy ra trong thời gian thực trên tuyến đường.

Tính năng Điều hướng nhập vai cũng sẽ hiển thị trước điểm đến và môi trường xung quanh bằng Chế độ Xem đường phố (Street View), đồng thời đưa ra các đề xuất đỗ xe, làm nổi bật lối vào chính của tòa nhà và chỉ ra bên đường nào nên đi khi đến gần điểm đến. Google cho biết tính năng này đã bắt đầu được triển khai tại Mỹ và sẽ mở rộng trong những tháng tới cho các thiết bị Android/iOS đủ điều kiện, CarPlay, Android Auto và các xe hơi tích hợp sẵn Google.

Tags:

#Google Maps #AI #Ask Maps #cập nhật #điều hướng #Google

