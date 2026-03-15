Tin buồn cho người dùng chờ đợi iPhone 18 Pro

Apple có thể không đưa công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình lên iPhone 18 Pro do các hạn chế về kỹ thuật và tiếp tục lỡ hẹn với người dùng.

iPhone 18 Pro có thể vẫn sử dụng thiết kế Dynamic Island quen thuộc. Ảnh: 9to5Mac.

Theo đó, iPhone 18 Pro nhiều khả năng không có Face ID ẩn dưới màn hình. Thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple quyết định trì hoãn công nghệ này vì tiến độ nghiên cứu chậm hơn kế hoạch.

Trước đó, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ là smartphone đầu tiên giấu hoàn toàn cảm biến nhận diện khuôn mặt dưới màn hình. Công nghệ này hứa hẹn thu nhỏ vùng hiển thị bị chiếm dụng xuống 35%, mang lại màn hình tràn viền sắc nét hơn.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, iPhone 18 Pro giữ nguyên cụm chip và bố cục mặt trước như iPhone 17 Pro. Cả 2 thế hệ máy sẽ trông gần như giống hệt nhau. Song, phần cứng bên trong lại là câu chuyện khác.

iPhone 18 Pro dự kiến dùng chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Đây là lần đầu tiên chip dùng tiến trình này xuất hiện trên iPhone. Camera chính sẽ có thay đổi lớn về khẩu độ. Ngoài ra, pin của dòng smartphone năm nay sẽ vượt mốc 5.000mAh, cột mốc mới trong lịch sử dòng Pro.

Năm 2026 cũng đánh dấu thay đổi lớn trong lịch trình ra mắt sản phẩm thông thường của Apple. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ dự kiến tách đôi sự kiện trình làng iPhone thành 2 đợt mỗi năm. iPhone 18 Pro, Pro Max và iPhone Fold sẽ ra mắt vào mùa thu 2026. Trong khi đó, iPhone 18 có thể xuất hiện vào đầu năm 2027.

Các nhà phân tích ngành nhận định Apple đang chủ động "quản lý thời gian". Bước ngoặt thiết kế thực sự được dành cho năm 2027, cột mốc kỷ niệm 20 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Theo MacObserver, Apple đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm tràn viên không có khoét lỗ và nó sẽ trở thành điểm nhấn chính đúng dịp trọng đại này.

Do đó, iPhone 18 Pro được định vị là bản nâng cấp sức mạnh phần cứng và hiệu năng thay vì thiết kế mới mẻ như người dùng đang chờ đợi.

Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok

Khi sử dụng TikTok, bạn có thể gặp phải những tin nhắn không mong muốn từ người lạ. TikTok cung cấp các công cụ để người dùng kiểm soát quyền riêng tư và chặn những tin nhắn gây phiền toái.
ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.
Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Thị trường TV toàn cầu đối mặt nguy cơ tăng giá mạnh trong năm 2026 khi cơn sốt AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí sản xuất và giá bán leo thang.
Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không?

Với người dùng iPhone, một trong những vấn đề thường gặp nhất sau thời gian dài sử dụng chính là pin nhanh hao, phải sạc nhiều lần trong ngày. Chính vì vậy, giải pháp thay pin dung lượng cao ngày càng được nhiều người quan tâm.
iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

Sau thành công của màu Cam Vũ Trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.
MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.
Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Sau một thời gian chờ đợi thông qua các phiên bản thử nghiệm, Apple đã gửi tới người dùng toàn cầu bản phát hành chính thức của hệ điều hành mới nhất iOS 26.3.
Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Trong bối cảnh mẫu iPhone gập đầu tiên được kỳ vọng sẽ có thiết kế dạng cuốn sách, một nguồn tin rò rỉ mới đây khẳng định Apple cũng đang thử nghiệm song song phiên bản gập vỏ sò (clamshell).
Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Adobe Photoshop được tích hợp thẳng vào ChatGPT trên máy tính và điện thoại mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc chỉnh sửa hình ảnh ngay trong khung chat.